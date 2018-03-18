Чего ждать от голосового помощника Алиса, внезапные перемены на еще даже не сформировавшемся российском рынке каршеринга, ну и, разумеется, новости из области кибербезопасности, разные — позитивные и не очень. Главные события уходящей недели в мире технологий — в итоговом выпуске программы Вести.net.

В этом выпуске:

— США впервые обвинили Россию в атаках на ключевую инфраструктуру. Министерство внутренней безопасности США и ФБР в совместном информационном бюллетене описали многоступенчатую кампанию хакеров по проникновению в системы управления в энергетическом и ядерном секторе. При этом почему американцы считают виновником атак Россию — не ясно.

— На саммите по кибербезопасности, ежегодно организуемом "Лабораторией Касперского", был представлен доклад о самой, пожалуй, совершенной и скрытной кибершпионской операции последнего времени. Вредоносное ПО под названием Slingshot — "Рогатка" — предназначено для точечной слежки и настолько сложно, что, скорее всего, было разработано при непосредственном участии какого-то государства. А еще его создатели, похоже, неравнодушны к творчеству Толкиена.

— В России на этой неделе главным генератором IT-новостей стал "Яндекс". В частности, новый этап начался в жизни первого российского цифрового ассистента: стартовало публичное тестирование платформы "Диалоги", и впервые позволил обучать Алису новым навыкам.

— Вторая новость от "Яндекса" тоже про Алису: теперь ассистент работает на десктопных компьютерах с Windows через "Яндекс.Браузер".

— И еще одна новость непосредственно затрагивает крупнейший российский поисковик. "Яндекс", недавно запустивший в Москве свой сервис поминутной аренды автомобилей "Драйв", столкнулся с перегруппировкой конкурентов. Несколько из них решили объединиться под крылом YouDrive: компания теперь не только сама по себе каршеринг, но и агрегатор каршерингов.

— Google представила новую версию своей мобильной операционки, Android P. Пока что это бета, причем не вполне стабильная, и до финального релиза еще несколько месяцев. Однако с ключевыми нововведениями в Google уже определились.

— Компания Kitty Hawk, финансируемая сооснователем Google Ларри Пейджем, раскрыла свой проект беспилотного электрического аэротакси. Разработанные стартапом "вертосамолеты" уже тестируют в Новой Зеландии.

— Фишка недели: пресс-карты