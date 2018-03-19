Исследовательское подразделение корпорации IBM опубликовало очередной ежегодный прогноз о том, какие инновационные разработки окажут наиболее заметное влияние на бизнес и общество в ближайшие пять лет. Как и в предыдущие годы, в список вошли пять зарождающихся технологий. В прогнозе фигурируют три самые "хайповые" технологические темы последних лет — блокчейн, искусственный интеллект и квантовые вычисления — однако в IBM находят им своё, оригинальное практическое применение.

Блокчейн на страже интеллектуальной собственности

В ближайшие пять лет, считают в IBM, жизнь производителей контрафактных товаров серьезно усложнится. Криптографические "якоря" — вроде считываемых кодов из микроскопических точек или крошечные компьютеры размером с крупинку соли — станут внедрять во всю продукцию, для которой существует риск подделки. Оригинальность того или иного товара на всех этапах от производства до продажи конечному покупателю будет подтверждаться записями о нем (и соответствующем "якоре") в распределенном реестре, аналогичном тому, который задействует биткоин и другие криптовалюты. Такая технология будет востребована во многих сферах — от обеспечения безопасности продуктов питания и пометки ГМО до провенанса антиквариата и предметов роскоши.

Криптография на основе теории решеток

Полностью избавиться от риска взлома компьютерных систем хакерами в обозримом будущем вряд ли получится. Однако в IBM работают над методами шифрования, основанными на теории решеток, которые (в отличие от методов, распространенных сегодня) будут устойчивы к взлому при помощи квантовых компьютеров. Один из таких методов компания уже направила на изучение экспертам правительства США.

Мониторинг водных ресурсов автономными сенсорами и ИИ

Через пять лет, считают в IBM, небольшие автономные микроскопы, объединенные в единую сеть, помогут в реальном времени вести мониторинг состояния водных ресурсов — одного из важнейших и наименее защищенных природных сокровищ нашей планеты. Исследователи компании работают над методом, основанном на изучении планктона как естественного биологического маркера "здоровья" водоемов. Размещенные там автономные микроскопы смогут отслеживать перемещения и концентрацию планктона и передавать эти данные в "облако" для анализа при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

Выживет только непредвзятый ИИ

Предвзятость искусственного интеллекта станет в ближайшие годы, по мере развития технологий ИИ, значимой проблемой. Качество систем ИИ зависит напрямую от качества данных, на базе которых происходит их обучение. Тенденциозность в подборе данных может привести к необъективным результатам. В IBM разработали метод, призванный уменьшить тенденциозность в наборе данных и гарантировать, что анализирующий их ИИ сведет возможные искажения к минимуму. Кроме того, ученые компании придумали способ тестировать системы машинного обучения даже в том случае, когда данные для их тренировки отсутствуют.

Квантовые вычисления станут обычным делом

В настоящее время квантовые компьютеры пока не вышли за пределы лабораторий, где их разрабатывают. Но через пять лет, прогнозируют в IBM, квантовые вычисления будут активно использоваться многими категориями специалистов и разработчиков для решения задач, которые когда-то считались неразрешимыми. Квантовые компьютеры появятся не только в университетах, но, возможно, и в школах.