500 миллионов долларов — в такую сумму эксперты аналитической компании App Annie оценили траты россиян за 2017-й год на приложения и встроенные покупки в магазинах App Store и Google Play. По сравнению с 2016-м годом этот показатель вырос на 40%.

Об этом пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на материалы App Annie. Благодаря продолжающемуся распространению смартфонов, вытесняющих обычные кнопочные Россия по итогам прошлого года вошла в пятерку стран-лидеров по числу скачиваний приложений. Впереди только Китай, Индия, США и Бразилия. Кроме того, по данным App Annie выросло время, которое россиянин в среднем проводит в приложениях ежедневно — на 10% до 139 минут.

Динамичнее всего развиваются приложения категорий "напитки и еда" (рост скачиваний 100% год-к-году), e-commerce (+50%), "здоровье и фитнес" (+40%), спорт (+35%) и финансы (+35%). При этом, подчеркивают аналитики, в России сохраняется высокая доля скачиваний приложений, созданных отечественными разработчиками — 24%. Для сравнения, в Великобритании только 12% скачиваний приходятся на британские приложения.

Лидируют в рейтинге самых скачиваемых, как и раньше, приложения мессенджеров и соцсетей. На первом месте WhatsApp (принадлежит Facebook), затем расположились "ВКонтакте" и Viber. Кроме них, в первую пятерку самых популярных вошли "Сбербанк Онлайн" и приложение с частными объявлениями о продаже "Юла". Среди других отечественных разработок в ТОП-20 — Avito, "Яндекс.Браузер", "Одноклассники", Joom, поиск "Яндекса", "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Такси" и "Мой МТС".