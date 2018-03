Впервые в истории самоуправляемого транспорта автомобиль, передвигавшийся в автономном режиме, насмерть сбил пешехода. Жертвой беспилотника компании Uber стала жительница города Темпе в Аризоне, передает Bloomberg.

В Uber уже сообщили о прекращении всех испытаний беспилотных машин на дорогах общего пользования — они шли, помимо Аризоны, в Сан-Франциско, Торонто и Питтсбурге. Генеральный директор компании Дара Хосровшахи выразил соболезнования семье погибшей:

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz