Одно из наименее приятных свойств "больших" обновлений Windows, которые последнее время выходят дважды в год — это невозможность использовать компьютер во время установки, которая зачастую занимает более часа. В Microsoft пообещали облегчить "страдания" пользователей.

Благодаря переработанному процессу установки следующее большое обновление Windows 10, выходящее в апреле, отнимет гораздо меньше времени. Процесс установки разделят на две фазы — "онлайновую" и "офлайновую". Во время первой компьютер все еще можно использовать.

По оценке Microsoft, во время установки вышедшего около года назад обновления Creators Update компьютер нельзя было использовать в среднем 82 минуты. Осенью 2017-го у Fall Creators Update это время сократили до 51 минуты, а у следующего "большого" обновления, которое пока не получило официального названия, оно сократится еще почти вдвое — до 30 минут.

Этого удалось добиться, переместив значительную часть задач по обновлению файлов системы в "онлайновую" фазу. Установщик фактически создает на жестком диске "параллельную" копию системы, а затем переносит в нее все файлы, данные и настройки пользователя.

Год назад вся эта работа выполнялась в "офлайновой" фазе, когда пользователь видит на экране лишь уведомление о ходе установки и не может использовать ПК. Теперь же установщик сначала создаст новые системные папки, затем подготовит пользовательские данные для переноса, и только после этого перезагрузит компьютер для завершения обновления.

У нововведения есть и оборотная сторона — "онлайновый" этап установки займет больше времени. Но процессу в это время присваивается низкий приоритет, так что значительно повлиять на производительность компьютера он не должен.