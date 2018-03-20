В технополисе "Москва" разработали программное обеспечение для автономной доставки посылок дронами. При этом оператор понадобится только на стадии создания маршрута доставки, а управлять дроном вручную не потребуется.

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, ориентироваться "почтальон-мультикоптер" будет с помощью спутниковой навигации и размещенных по пути следования геометок. Дальность полета на одном заряде составит до 30 км, в то время как при управлении дроном оператором вручную дальность полета ограничена несколькими километрами

Поскольку грузоподъемность дрона ограничена 3 кг, ожидается, что их будут использовать крупные магазины, склады и предприятия для срочной доставки мелких грузов или корреспонденции. Задавать маршрут доставки, а также следить за перемещениями беспилотника можно будет через компьютер, смартфон или планшет. В настоящий момент свежий "почтовый" софт установлен на два десятка дронов. Правда, о дате начала эксплуатации "дронов-курьеров" и компаниях, которые готовы стать их первыми клиентами, ничего не сообщается.

Напомним,что Amazon развивает проект доставки посылок по воздуху с 2013 года. Предполагается, что в рамках услуги Prime Air клиенты могут вызвать на дом летающего робота, который привезет покупку не более чем за полчаса. Свой проект летающих роботов-курьеров — Project Wing — есть и у Google.

В ходе опроса, проведенного летом 2017 года, выяснилось: больше половины американцев считают, что доставка пиццы дронами станет частью повседневной жизни к 2036, однако на деле все может развиваться гораздо быстрее и ждать дронов на пороге своего дома можно будет уже через пару лет. Пока развитие этой отрасли в США ограничено запретом на коммерческое использование дронов, но Федеральное агентство по гражданской авиации США (FAA) уже работает над смягчением закона.

Как рассказал mos.ru руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, пока власти Москвы используют дронов не для перевозок, а для обеспечения безопасности жителей столицы. Этим летом в районе Борисовских прудов автономные коптеры начнут патрулировать местность на предмет попавших в беду купальщиков и нарушителей, разжигающих на берегах костры. Дроны автоматически отправят информацию о замеченных происшествиях дежурным спасательной станции.