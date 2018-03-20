"Восстание машин" именно так называют в социальных сетях случай в Аризоне. Беспилотный автомобиль Uber сбил человека на велосипеде. Как сообщают местные СМИ, женщина умерла в больнице от полученных травм. Авария произошла ночью, велосипедистка пересекала дорогу, по которой ехал самоуправляемый Uber-мобиль.

По данным полиции за рулем автомобиля находился человек, но машина была в режиме автопилота. По правилам тестирования в нештатных ситуациях человек должен брать контроль над транспортным средством. IT-специалисты предполагают, что сложность возникла из-за не очень понятной развязки.

Пешеход, передвигавшийся на велосипеде, был не очень замечен ночью, либо двигался вне рамок своей полосы. Система управления робомобиля не справилась, скорей всего запутавшись в разметке. Компания Uber уже приостановила тестирование робомобилей в Сан-Франциско, Финиксе, Питтсбурге и Торонто.

Компания HTC открыла предзаказ на более мощную версию своего шлема виртуальной реальности Vive Pro. И, что важно, в базовый комплект не входят контроллеры. Подробности – в программе Вести.net.