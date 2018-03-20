Верховный суд РФ постановил отклонить иск Telegram Messenger LLP к Федеральной службе безопасности России. В Роскомнадзоре уже предупредили, что, если Telegram не выполнит требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки переписки нескольких пользователей в течение 15 дней, мессенджеру грозит блокировка. Однако, как утверждают эксперты, в случае с Telegram передача ключей технически невозможна — хотя бы потому, что протокол мессенджера меняет их примерно каждые 10 минут для каждого конкретного пользователя, а использованные ключи не хранятся.

Юристы, представляющие интересы мессенджера Павла Дурова, просили признать недействительным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки шести пользователей, подозреваемых в террористической деятельности. В прошлом году за его неисполнение Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 000 рублей.

Административный штраф был выписан Telegram 16 октября 2017-го в связи с тем, что мессенджер отказался передавать ФСБ данные, необходимые для расшифровки переписки из шести аккаунтов. Дуров заявлял: требование спецслужбы нереализуемо технически и, поскольку не подкреплено соответствующим судебным решением, нарушает 23 статью Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений."

Как передает издание "Медиазона", которое вело текстовую трансляцию с заседания, аргументы ФСБ сводились к тому, что спецслужба требовала у Telegram не саму переписку, а ключи для ее расшифровки. Последние, согласно букве закона, к охраняемой Конституцией в рамках защиты тайны переписки информации не относятся. Представитель ФСБ заявила, что для доступа собственно к данным переписки в рамках ОРМ было получено необходимое судебное решение — видимо, соответствующие данные в зашифрованном виде спецслужба уже получила иными путями.

Юристы Telegram (интересы мессенджера представляла правозащитная группа "Агора") утверждали, что ФСБ, принимая приказ № 432 от 19 июля 2016 года, на основании которого требовала от администрации мессенджера предоставить ключи, превысила свои полномочия. Порядок взаимодействия организаторов распространения информации с государственными органами, утверждали они, должно устанавливать правительство.

По словам юриста "Агоры" Рамиля Ахметгалиева, приказ ФСБ устанавливает внесудебный порядок нарушения тайны переписки, тем самым противореча ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", в то время как Telegram обязана (во исполнение Конституции и международной Конвенции о защите прав человека и основных свобод) обеспечивать неприкосновенность этих данных.

Судья Верховного суда Алла Назарова постановила отказать в удовлетворении иска Telegram Messenger LLP. Обжаловать вердикт можно в апелляционной коллегии Верховного суда.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что, запрашивая ключи шифрования у Telegram, ФСБ стремилась прочитать переписку с аккаунтов, которые, предположительно, принадлежали братьям Акраму и Аброру Азимовым — обвиняемым в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017-го, унесшего жизни 15 человек.

Ранее вызывавшиеся юристами Telegram в суд эксперты отмечали, что у администрации мессенджера нет технической возможности предоставить спецслужбе ключи шифрования для доступа к переписке конкретных (как и всех зарегистрированных) пользователей.