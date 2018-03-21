В 2014 году Facebook купил мессенджер WhatsApp у его сооснователей Яна Кума и Брайана Эктона за 16 миллиардов долларов, сделав их богачами. Кум продолжает управлять сервисом уже как подразделением компании Марка Цукерберга. Эктон, чье состояние оценивается в 6,5 млрд долларов, в прошлом году уволился, чтобы основать собственный некоммерческий фонд, и поддержал суммой в 50 млн долларов разработчиков коммуникационного криптопротокола Signal и одноименного мессенджера.
Теперь Эктон решил публично выразить свою позицию относительно Facebook, вокруг которой разгорелся международный скандал из-за незаконного использования данных 50 миллионов пользователей компанией Cambridge Analytica. Фирма, в частности, вела предвыборную кампанию Дональда Трампа в интернете, а также помогала британским политикам — сторонникам "брекзита" убедить соотечественников поддержать выход из Евросоюза. Выяснилось, что в Facebook знали о нарушениях в течение последних двух лет, но ничего не предпринимали.
"Это время настало. #удалифейсбук", — написал предприниматель в своем Twitter, где последнее время делает записи от силы пару раз в год:
It is time. #deletefacebook— Brian Acton (@brianacton) 20 марта 2018 г.
За последние дни стоимость акций Facebook обрушилась, рыночная капитализация компании сократилась на десятки миллиардов долларов, миллиарды из-за падения курса потерял и ее основатель Марк Цукерберг.
Многие возмущены тем, что до сих пор ни Цукерберг, ни операционный директор компании Шерил Сэндберг не выступили публично по поводу скандала вокруг Cambridge Analytica.
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