Роскомнадзор дал Telegram пятнадцать суток на передачу ФСБ ключей для расшифровки переписки. В случае неисполнения начнут блокировку сервиса в России. Ведомство направило уведомление в день, когда верховный суд отклонил иск Telegram о признании незаконным требование ФСБ предоставлять ключи для расшифровки переписки пользователей.

Представители Telegram ответили, что считают своей обязанностью сохранить тайну переписки пользователей, поэтому не могут передать ключи для расшифровки переписок. Не понятно, как именно Роскомнадзор собирается блокировать мессенджер, потребует от Apple и Google удалить приложение из Store, либо просто заблокирует сайты Telegram. Кроме того в прошлом году в настройках мессенджера появился прокси-сервер для обхода блокировки. Подробности – в программе Вести.net.