Российский производитель программного обеспечения для компьютерной безопасности "Лаборатория Каперского" решила открыть дата-центр в Швейцарии и обрабатывать в нем данные пользователей из ЕС и США. Так компания хочет защититься от обвинений в шпионаже в пользу России, которые уже стоили ей значительной части американского рынка.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы "Лаборатории Касперского", которые попали к журналистам информагентства. Их аутентичность подтвердил источник, непосредственно осведомленный о швейцарском проекте российской компании.

В прошлом году три страны — США, Великобритании и Литвы — предприняли шаги чтобы прекратить либо ограничить использование продуктов "Лаборатории Касперского". В компании в ответ на обвинения, звучавшие в том числе в американских СМИ, неоднократно заявляли, что никогда не помогали и не будут помогать ни одному правительству, включая российское, в шпионской деятельности. Российский производитель антивирусов даже решил отстаивать свои права в суде, подав иск против правительства США.

"Лаборатория Касперского" призналась в случайном скачивании документов АНБ_https://hitech.vesti.ru/article/686635/_https://cdn-st4.rtr-vesti.ru/vh/pictures/xw/140/476/7.jpg

Источник сообщил Reuters, что одной из причин создать дата-центр в максимально нейтральной юрисдикции действительно стали обвинения в пособничестве российской разведке. Но причина эта не единственная, отметил источник. "Мир меняется, — цитирует его агентство, — все сильнее балканизация и протекционизм".

Деталей проекта он раскрывать не стал, отметив: "Это не просто пиар-ход. Мы действительно меняем нашу инфраструктуру исследований и разработок". Пресс-секретарь "Лаборатории Касперского" отказалась прокомментировать виденные Reuters документы.

Предполагается, что работа над созданием дата-центра в Швейцарии начнется в ближайшие недели, а завершится к началу 2020-го года. По словам источника, в компании опасаются, что российские власти могут попытаться помешать частичному переезду центра анализа данных (туда ПО "Касперского" присылает все подозрительные файлы с компьютеров по всему миру, на которых установлено) за пределы их юрисдикции.

В новом дата-центре будут анализироваться данные с компьютеров пользователей из США и Евросоюза, остальные будут по-прежнему поступать в Москву. Из швейцарского дата-центра в Россию данные будут пересылаться лишь в тех случаях, когда обнаружены аномалии, требующие "ручного" анализа. В настоящее время он оказывается необходим лишь для 0,4% всех собираемых "подозрительных" образцов.

Работа швейцарского центра будет проверяться независимыми экспертами, чтобы удостовериться, что все запросы на получение данных правильно помечены, зафиксированы и доступны для просмотра третьими сторонами, включая зарубежные правительства. Создание дата-центра в Швейцарии также позволит избежать обязательного хранения данных с компьютеров американцев и европейцев в России по так называемому "закону Яровой".

В официальном заявлении "Лаборатория Касперского" сообщила, что готовится открыть свой первый "центр прозрачности" в Европе в этом году. Этот шаг является частью проекта, направленного на то, чтобы сделать работу компании и ее программного обеспечения максимально открытой. В октябре прошлого года "ЛК" пообещала позволить независимым экспертам проанализировать исходный код ее приложений на предмет скрытых "шпионских" функций.