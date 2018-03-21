В правительстве России идет работа над тем, чтобы придать адресам электронный почты — и переписке с них — официальный юридический статус. Такое поручение дал подчиненным премьер Дмитрий Медведев.

Об этом рассказал в ходе организованного центром "Сколково" форума "Открытые инновации" в Калининграде вице-премьер Аркадий Дворкович. Чиновник отвечал на жалобу предпринимателя — тот посетовал, что переписывается с налоговиками через "Почту России", так как e-mail не имеет легального статуса.

"Пару недель назад мы обсуждали эту тему у председателя правительства. Он дал указание внести изменения, скорее всего, в гражданский кодекс, не только в налоговое законодательство. Имеется в виду придание юридического статуса адресу электронной почты. Соответственно, необходимость реестра электронных адресов", — приводит ТАСС слова вице-премьера.