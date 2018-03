Создатель WhatsApp Брайан Актон призвал пользователей удалить Facebook. Таким образом он присоединился к движению под хэштегом #DeleteFacebook. Издание Business Insider пошло дальше и опубликовало руководство, как окончательно удалить профиль из соцсети.

В общем скандал набирает обороты и уже принес первые не только репутационные, но и финансовые убытки. Из-за падения стоимости акций за два дня Facebook потерял $60 млрд капитализации. И это похоже только начало.

Напомним социальную сеть обвиняют в утечке личных данных 50 млн пользователей. Руководство корпорации выяснило, что сотрудники Facebook создали приложение для опросов под названием "This Is Your Digital Life" для якобы научного исследования, с помощью которого собирали данные на пользователей. Аудитории соцсети приложение преподносилось как "составитель психологического портрета". Финансировала этот проект компания Cambridge Analytica, чья команда занималась в свое время социальной кампанией кандидата в президенты Дональда Трампа. Подробности – в программе Вести.net.