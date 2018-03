Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг накануне вечером наконец-то прервал молчание, которое на фоне масштабного скандала вокруг незаконного использования данных 50 миллионов человек уже казалось оглушительным. Он признал, что Facebook сделал ряд ошибок, не сумев обеспечить безопасность пользовательских данных, и что "доверие между пользователями и компанией подорвано". Однако основную вину за произошедшее Цукерберг возложил на компанию Cambridge Analytica, а что-то похожее на извинения прозвучало из его уст только в интервью IT-изданию Recode.

В официальном блоге социальной сети Цукерберг описал шаги, которые компания предпримет, чтобы восстановить доверие аудитории. Самый значимый из них: соцсеть прекратит доступ разработчиков приложений к данным пользователей, если те не задействуют эти приложения в течение трех месяцев. Facebook также проведет аудит приложений, подобных фигурирующему в скандале с Cambridge Analytica и имевших доступ к приватной информации до 2014 года. Тогда Facebook запретила разработчикам собирать сведения о друзьях пользователя, предоставившего приложению доступ к данным.

Напомним, скандал разгорелся после публикаций в The New York Times и в The Guardian о том, что фирма, оказывавшая аналитические и рекламные услуги политикам, незаконно использовала данные 50 миллионов пользователей Facebook, переданные ей ученым-психологом. Тот, в свою очередь, собрал их, создав для Facebook популярное приложение-тест. Руководство Cambridge Analytica ставило себе в заслугу успешную кампанию для штаба Дональда Трампа, главным образом построенную на очернении Хиллари Клинтон. Данные, полученные из психологического теста, использовались для нацеливания рекламных сообщений. Фирма также помогала британским политикам — сторонникам "брекзита" убедить соотечественников поддержать выход из Евросоюза.

СМИ выяснили, что в Facebook знали о нарушениях в течение последних двух лет, но ничего не предпринимали. Власти США и Великобритании начали расследования инцидента, а акции Facebook обрушились более чем на 10%. Состояние самого Цукерберга сократилось из-за падения акций на несколько миллиардов долларов.

Глава Facebook также дал накануне интервью нескольким американским СМИ. В частности, общаясь с изданием Recode, он сообщил, что готов дать показания по делу Cambridge Analytica в Конгрессе, если там решат, что именно он лучше всего подходит в Facebook для этой роли. Цукерберг даже вскользь извинился: "Мы подвели сообщество, я очень огорчен и сожалею о случившемся".

Среди сделанных ошибок (которые, отметим, позволили социальной сети стремительно расти, зарабатывая миллиарды на таргетированной рекламе) Цукерберг назвал предоставление начиная с 2007 года третьим сторонам слишком широкого и практически неконтролируемого доступа к данным пользователей. Глава Facebook также сожалеет, что, получив в 2015-м году информацию о сборе Cambridge Analytica данных пользователей, администрация соцсети удовлетворилась письменным заверением компании, что данные удалены. На самом деле этого сделано не было, но в Facebook решили поверить аналитикам на слово.

Цукерберг при этом не объяснил, почему деятельность Cambridge Analytica тогда не стали проверять, и почему соцсеть в принципе так слабо контролировала доступ к информации. Он признал, что в настоящий момент не все данные пользователей, полученные сторонними компаниями, можно вернуть и обезопасить, так как они могли быть скопированы.