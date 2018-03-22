Google купила производителя VR-камер Lytro. Как сообщают источники TechCrunch сделка якобы уже состоялась, хотя официального сообщения об этом не было. Также разнятся и данные о стоимости сделки, некоторое говорят о $25 млн, другие называют сумму в $40 млн.

При этом буквально в прошлом году суммарные инвестиции в Lytro составили 200 млн долларов, а сама компания оценивалась примерно в 360 млн. Так что ситуация выглядит очень странно.

На фоне скандала с беспилотником от Uber компания Apple расширяет свой парк беспилотных авто. Компания Стива Джобса увеличила в Калифорнии число самоходных испытуемых машин до 45 автомобилей, причем 18 были зарегистрированы с начала 2018 года. Подробности – в программе Вести.net.