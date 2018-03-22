Крупнейшему мировому видеохостингу не нравится, что его используют как бесплатный музыкальный стриминговый сервис — многие пользователи часами слушают длинные плейлисты из видеоклипов или записей без видеоряда. От такой привычки их попробуют отучить при помощи больших доз рекламы.

Об этом руководитель музыкального направления видеохостинга Лиор Коэн заявил в интервью изданию Bloomberg в рамках проходившего ранее в этом месяце в Остине фестиваля South by Southwest. Напомним, в США пользователи могут оформить ежемесячную подписку на "YouTube без рекламы". Именно это их и попытаются заставить сделать.

"Вас не обрадует, когда после отжигания под "Лестницу в небо" (классический хит хард-роковой группы Led Zeppelin) вам сразу включат рекламу", — заявил представитель принадлежащего Google видеохостинга. По его словам, тем пользователям, которые на протяжении долгого времени "пассивно слушают" музыку на YouTube, в перерывах между песнями будут включать больше рекламы.

В данном случае главная цель видеохостинга — оправдаться перед музыкальной индустрией, представители которой регулярно обвиняют YouTube в потворстве аудиопиратству, из-за которого рекорд-лейблы недополучают доходы. Сервис Google постарается убедить критиков, что делает все от себя зависящее, чтобы заставить пользователей платить за музыку.

Предыдущие попытки YouTube создать музыкальный стриминговый сервис, способный конкурировать с лидерами этого рынка вроде Spotify, Apple Music или Deezer, не удались. Коэн обещает, что очередная реинкарнация "YouTube Music", которую уже тестируют несколько тысяч сотрудников Google, будет другой — с эксклюзивными видео, плейлистами и другими предложениями, которые убедят пользователей раскошелиться на подписку. А тем, кто не хочет платить, придется мириться с большим количеством рекламы.

Будет ли новый платный сервис доступен глобально и "добавят" ли рекламы любителям YouTube-музыки за пределами США, в публикации Bloomberg не уточняется.