Полиция города Темпе в штате Аризона опубликовала видеозапись последних секунд перед наездом самоуправляемого автомобиля Uber на пешехода, которое стало первым ДТП такого рода со смертельным исходом. Эксперты недоумевают, почему автоматика даже не попыталась избежать аварии; есть вопросы и к "страховочному" водителю — женщине, находившейся за рулем, но не управлявшей машиной.

На видеозаписи, сделанной направленной вперед, на дорогу камерой беспилотника видно, как пешеход пересекает шоссе в неположенном месте, двигаясь по прямой и катя рядом велосипед, перпендикулярно проезжей части и не слишком быстро. Между моментом появления жертвы ДТП в кадре и наездом на нее проходит примерно две секунды, однако видно, что автомобиль не пробует затормозить или объехать внезапно возникшее препятствие.

Внедорожники Volvo, которые Uber использует в своей программе разработки беспилотных технологий, оборудованы, в том числе, лазерными датчиками — "лидарами", которые "видят" в темноте не хуже, чем днем — и, теоретически, должны были заметить пешехода еще за несколько секунд до появления фигуры в свете фар.

"Я полагаю, что сенсоры автомобиля должны были увидеть пешехода заранее, — заявил в интервью изданию Wired Стивен Шлэдовер, инженер-исследователь из Университета Калифорнии в Беркли, специализирующийся на беспилотных системах уже не один десяток лет. — Если бы она (женщина, которую сбил автомобиль) двигалась хаотично, автоматике было бы трудно спрогнозировать, куда пойдет человек". Однако на видео ничего такого нет.

Проблемы, говорит эксперт, могли бы возникнуть и в случае, если бы пешеход перемещался под углом к оси движения автомобиля — такие задачи на нынешнем уровне развития технологий пока решаются автоматикой не очень хорошо. Однако на записи ясно видно, что пешеход двигается строго перпендикулярно проезжей части.

По мнению эксперта, это означает, что проблема, приведшая к трагедии, была в сенсорах, способе их установке, методах формирования ими данных для анализа и их передачи, либо программным обеспечением Uber — или же комбинацией всех или некоторых из этих факторов. Напомним, ранее в полиции Темпе заявили, что, по предварительным данным, избежать столкновения было невозможно. Однако в полиции, похоже, перед тем как сделать заявление не проконсультировались с экспертами по беспилотным системам.

Вторая камера, установленная в салоне автомобиля, была направлена внутрь, на подстраховочного водителя — 44 летнюю Рафаэлу Васкес. Тут тоже не все гладко: за время записи женщина дважды на несколько секунд отвлекается от дороги, смотря вниз, хотя ее задача — контролировать беспилотник постоянно и в случае необходимости перехватывать управление. Второй раз поднять голову ее заставляет уже звук столкновения с телом.

Полиция Темпе продолжает расследование летального ДТП, случившегося в ночь на понедельник. После его завершения материалы будут переданы в окружную прокуратуру, которая примет решение, возбуждать ли уголовное дело. В Uber говорят, что сотрудничают со следствием, а все тесты беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования прекращены. Параллельно отдельное расследование ведет Национальный совет безопасности на транспорте — оно, вероятно, займет не один месяц.