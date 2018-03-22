В России теперь есть где тестировать устройства и решения для сетей связи пятого поколения — 5G. Опытная зона фрагмента сети стандарта 5G/IMT 2020 открылась в среду на территории инновационного центра "Сколково". Об этом сообщили в "Ростелекоме".

В проекте участвуют "Ростелеком" (владеет лицензией на используемые частоты в диапазоне 3400-3800 МГц), Nokia (производит сетевое оборудование) и фонд "Сколково". Кроме того, партнером "Ростелекома" в проекте выступил "МегаФон" — компании с прошлого года сотрудничают в исследованиях и продвижении 5G-технологий в России. Организаторы опытной зоны предлагают направить в "Ростелеком" заявку всем компаниям, которые хотят протестировать свое 5G-оборудование и решения на площадке опытной зоны.

"Задачами открытой опытной зоны являются исследование технических особенностей технологии и, что важно, отработка сценариев модели инфраструктурного оператора и поиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей 5G", — заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. В компании видят будущую модель сотрудничества с сотовыми операторами так: "Ростелеком" предоставляет им сетевую инфраструктуру, а они подключают к ней базовые станции, которых для сетей 5G потребуется на порядок болше, чем для LTE (4G).

В ходе церемонии открытия опытной зоны 5G продемонстрировали работу сетевого обрудования и 5G-модема — с его помощью на 4K-телевизор передавалось видео в соответствующем разрешении. Замеры показали возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных и пропускной способности при крайне низком времени задержки (ping).

Одновременно, с целью демонстрации возможностей перспективного оборудования при использовании отдельных участков полосы радиочастот диапазона 3,5ГГц были продемонстрированы возможности стандарта LTE-Advanced в части применения решения, предусматривающего агрегацию полос частот в диапазонах LTE1800 МГц и отдельных участков полосы частот диапазона 3,5 ГГц, которое было реализовано на абонентском терминале на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 845. Это значит, что связь 4G и 5G может в переходный период "сосуществовать" в коммерческих сетях.

Как ожидается, стандарт 5G будет финализирован в 2018-м году, а первые коммерческие сети, построенные на его основе, заработают к 2020-му. После выхода финальной версии стандарта пиковая скорость 5G составит около 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 4K. 5G станет основой не только для предоставления индивидуальным абонентам услуг сотовой связи, но и одной из ключевых технологий в цифровой экономике будущего. С его внедрением связывают будущее таких технологий как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.