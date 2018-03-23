Продажи новейших флагманов Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ (читайте по этой ссылке наш подробный обзор смартфона) — стартовали на прошлой неделе, и пользователи уже обнаружили в них первые недоработки. Некоторые жалуются на работу сенсорных экранов самых новых и дорогих гаджетов Samsung — сообщения об этом появляются на официальном форуме Samsung и на Reddit.

Покупатели новинок столкнулись с тем, что на экране есть "мертвые зоны" — области, где дисплей не реагирует на прикосновения. На некоторых смартфонах это проявляется как нечувствительная полоса, идущая поперек экрана посередине, у других проблемные зоны оказались в верхней или нижней частях дисплея.

Пока смартфоны продаются всего неделю и сложно сказать, насколько распространенной является проблема. В любом случае, в Samsung не отмахиваются от жалоб и пообещали провести тщательное расследование.

"Удовлетворенность пользователей крайней важна для нашего бизнеса, и мы стараемся обеспечить наилучшие впечатления. Мы изучаем небольшое количество сообщений о проблемах с отзывчивостью экранов в Galaxy S9 и S9+. Мы находимся в контакте с затронутыми пользователями и ведем расследование", — приводит CNET слова представителя Samsung.

Некоторые пользователи (с переменным успехом) борются с неотзывчивостью экрана, повышая уровень его чувствительности к нажатию в настройках. Другие возвращают аппараты в магазины для замены на новые — такого рода проблемы покрываются стандартной годовой гарантией производителя.