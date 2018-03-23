Компания Sony Mobile Communications объявила о старте предзаказа на два новых флагманских смартфона, Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, впервые представленные в этом году на выставке MWC 2018 в Барселоне. Оба устройства получили полностью обновленный дизайн, "высокие" экраны 18:9 и современный процессор Qualcomm Snapdragon 845, при этом лишившись аудиоразъемов.

Внутри у Sony Xperia XZ2 все как положено флагману 2018-го года — Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, есть поддержка microSD до 400 ГБ, аккумулятор — 3180 мАч.

Ambient Flow — "обтекающий поток" — так называется новая концепция внешнего вида мобильников японской компании, в которой на смену резким граням пришли плавные линии. Экран у Xperia XZ2, в соответствии с актуальными тенденциями, "высокий", с пропорциями 18:9. Диагональ экрана — 5,7 дюйма, разрешение — 1080 x 2160 пикселей, IPS-панель очень качественная и яркая. Кроме того, смартфон способен отображать HDR-контент.

И не только отображать. Sony Xperia XZ2 — первый смартфон на рынке, умеющий снимать HDR-видео (для его кодировки используется вещательный стандарт HLG), причем в разрешении до 4K включительно. Как и у предшественника, XZ1, 19-мегапиксельная камера получила режим суперзамедленной видеосъемки с частотой 960 кадров в секунду. При этом максимальное разрешение такого видео теперь — FullHD 1080p вместо HD 720p. Улучшили и функцию 3D-сканирования лица для создания трехмерного аватара — теперь она работает и с фронтальной камерой.

Специальная система тактильной отдачи, Dynamic Vibration System, не просто обеспечивает вибросигналы (не только при звонках и уведомлениях, но и, например, при установке таймера) — она заставляет смартфон вибрировать в такт музыке, видео или играм, давая пользователю буквально "осязать" их. Интенсивность DVS настраивается, причем индивидуально для каждого приложения.

Sony Xperia XZ2 Compact также получил экран 18:9 с разрешением FullHD+, но совсем небольшой — с диагональю 5 дюймов, устройство с корпусом шириной 65 мм отлично поместится даже в самой небольшой руке. Начинка у аппарата идентична старшей модели, но в отличии от нее у XZ2 Compact нет "системы динамической вибрации", а задняя крышка сделана не из стекла, а из пластика. Помимо этого у компактной версии нет поддержки съемки HDR-видео в 4K.

Обе новинки доступны для предзаказа в фирменном интернет-магазине Sony. Стоимость Sony Xperia XZ2 – 59 990 рублей, Xperia XZ2 Compact – 49 990 рублей. То есть старший аппарат японская компания оценила на уровне более компактного из свежих флагманов Samsung, Galaxy S9, а младший — на уровне успевшего подешеветь с осени iPhone 8 с 64 ГБ встроенной памяти (а iPhone 8 без официальной гарантии стоят даже на 5-7 тысяч рублей дешевле).

При этом каждый клиент, оформивший предзаказ на Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact , получит в подарок компактные беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Sony WF-1000X (стоят в России от 12 000 рублей и выше) и сможет стать одним из первых владельцев смартфона еще до официального старта продаж, назначенного на 12 апреля.