Apple готовится на следующей неделе представить новые дешевые планшеты iPad и программное обеспечение для образования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании отвоевать у Google и Microsoft более значительную долю образовательного рынка.

Презентация новинок для учителей и школьников состоится во вторник 27 марта, причем пройдет не в Калифорнии, а в Чикаго, в техническом коллежде Лейн. Последний раз Apple проводила отдельное мероприятие, посвященное образовательным новинкам, в 2012-м — тогда представили новое ПО для создания электронных учебников, совместимых с планшетами iPad.

Bloomberg напоминает, что сооснователь Apple Стив Джобс с первых лет существования Apple уделял большое внимание школам и образованию – долгое время "маки" были распространены в американских школах не менее широко, чем ПК. Однако в последние годы, когда Apple все больше фокусировалась на дорогостоящих премиальных продуктах, школьный рынок активно завоевывали Google со своими "хромбуками" и Microsoft с недорогими Windows-ПК.

В настоящее время на "хромбуки" и Android-планшеты с ОС Google приходится 60% рынка мобильных компьютеров в американском образовании от детских садов до старших школ. 22% занимает продукция с операционной системой Microsoft Windows, а на устройства Apple приходится лишь 17% (данные Futuresource Consulting). По оценке экспертов аналитической фирмы Frost & Sullivan, объем продаж на мировом рынке образовательных технологий оценивается в 17,7 млрд долларов в год.