Сервис вызова такси Uber продолжает уходить из регионов, в которых ему не удалось быстро занять уверенное положение на рынке. Самый дорогой в мире стартап объявил, что продал бизнес в странах Юго-Восточной Азии компании Grab.

Вместе с бизнесом такси сингапурская Grab, которая оценивается инвесторами в $6 млрд долларов, получит и сервис доставки еды Uber Eats, работающий в трех странах региона.

Часть оплаты за сделку будет сделана в акциях Grab, в результате чего Uber станет владельцем 27,5% бумаг сингапурской фирмы. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи войдет в ее совет директоров.

Как отмечает TechCrunch, два крупных инвестора с интересами в обеих компаниях — японская SoftBank и китайская Didi — не заинтересованы в продолжении ценовой войны между ними, увеличивающей убытки. Теперь Grab станет безусловным лидером рынка во всех странах региона, где работает, за исключением Индонезии.

Uber уже в третий раз повторяет похожий маневр с выходом с крупного рынка в обмен на долю в местной компании-лидере. В 2016-м компания обменялась активами с китайской Didi, а в 2017-м продала свой российский бизнес "Яндексу" (сделка завершилась в феврале 2018-го).