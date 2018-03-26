Китайская Huawei стала вторым по числу проданных в России устройств производителем смартфонов, опередив Apple. Об этом свидетельствуют данные продаж за февраль, которыми с газетой "Ведомости" поделились осведомленные источники.

Как сообщает издание, в феврале доля Huawei на российском рынке смартфонов в штуках составила 17,4%, а Apple — 14%. В январе американская компания еще обгоняла китайскую с 15% рынка против 14,5%. Лидером остается Samsung — на продукцию корейского производителя пришлось 24,4% проданных в России в прошлом месяце смартфонов.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, китайцам удалось нарастить долю за счет предложения большого числа моделей в разных ценовых сегментах (тот же "рецепт" уже не первый год использует Samsung), а также благодаря агрессивной рекламе.

У Huawei и ее "интернет-бренда" Honor есть смартфоны по цене от 6 до 40 000 рублей, в то время как большинство устройств Apple стоят выше этой отметки, некоторые — в два и более раза. По мнению одного источника "Ведомостей" из компании-розничного продавца электроники, недорогие смартфоны становятся особенно востребованы в начале года — после крупных трат на новогодних праздниках людям психологически труднее раскошелиться на дорогие модели.

По данным за 2017 год Huawei занимает на российском рынке смартфонов третье место. По итогам года компания завоевала 9,6% рынка в штуках и 8,5% — в деньгах. На мировом рынке китайская компания также занимает третье место, уступая лишь Apple и Samsung.