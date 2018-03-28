Xiaomi Redmi 5 Plus — это алюминиевый корпус, экран с пропорциями сторон 18:9 и аккумулятор повышенной емкости. Также у смартфона есть ИК-порт, светодиодная подсветка для фронтальной камеры и поддержка съемки 4К-видео для тыловой. В этом обзоре Xiaomi Redmi 5 Plus разберемся в плюсах и минусах смартфона, одним из главных козырей которого стала привлекательная цена.

Вместе с Redmi 5 Plus анонсировали младшую модель – Redmi 5, которая уступает не только размером и разрешением "высокого" экрана, но и емкостью батареи, мощностью процессора, а, кроме того, объемами оперативной и встроенной памяти. Впрочем, и цена Redmi 5, разумеется, более скромная. Напомним, что среди смартфонов Xiaomi дисплеем с "нестандартным" соотношением сторон ранее отличился флагманский Mi Mix 2 (наш обзор здесь).

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: технические характеристики

Модель: MEG7

ОС: Android 7.1.2 (Nougat) с фирменной оболочкой MIUI 9.2

Процессор: 8-ядерный, 64-разрядный Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953), два кластера по 4 ядра ARM Cortex-A53, до 2,0 ГГц, DSP Hexagon 546

Графический сопроцессор: Adreno 506 (650 МГц)

Оперативная память: 3 ГБ/4 ГБ

Память для хранения данных: 32 ГБ/64 ГБ, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ)

Экран: 5,99 дюйма, IPS FHD+ (2160х1080 точек), пропорция 18:9, плотность пикселей на дюйм 403 ppi, контрастность 1000:1, яркость 450 нит, 84% NTSC, защитное стекло Corning Gorilla Glass 2.5D

Основная камера: 12 МП, размер пикселя 1,25 мкм, 5-линзовый широкоугольный объектив, апертура f/2.2, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка, видео 4K@30 fps

Фронтальная камера 5 МП, светосила f/2.0, широкоугольный объектив

Интерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct/Wi-Fi Direct, USB 2.0 (OTG), ИК-порт, 3.5-мм аудио-коннектор CTIA

Слот для SIM-карт: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE band (3, 7, 20…)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, датчик Холла, дактилоскопический сканер

Аккумулятор: несъемный, 4 000 мА*ч, адаптер 5 В/2 А

Цвет: черный, синий, золотистый

Габариты: 158,5х75,45х8,05 мм

Вес: 180 грамм

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: дизайн, эргономика

Оригинальными дизайнерскими находками бюджетный Redmi 5 Plus похвастаться не может — основные конструкторские решения здесь из числа давно "проверенны хвременем". В российской рознице доступны три расцветки корпуса – черная, золотистая и синяя.

Аппарат в последней расцветке, которую хочется назвать, скорее, бирюзовой, и достался нам на тест.

Экран с закругленными углами защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass с эффектом 2.5D. Кстати, фронтальная панель черного цвета встречается только в черном окрасе, во всех остальных случаях она белая.

Радиопрозрачные вставки для антенн, немного отличающиеся оттенком основного цвета, предусмотрены сверху и снизу алюминиевой задней панели, от которой они отделяются рельефными полосками. Размеры корпуса составляют 158,5х75,45х8,05 мм. Благодаря 5,99-дюймовому "высокому" экрану с соотношением сторон 18:9, ширина Redmi 5 Plus оказалась как у 5,5-дюймового аппарата с дисплеем классических пропорций (16:9). Вес 180 г вполне объясним наличием аккумулятора повышенной емкости.

Над дисплеем, вокруг небольшой декоративной решетки "разговорного" динамика, собрали:

объектив фронтальной камеры и светодиодную подсветку для нее, датчики освещенности и приближения, а также светодиодный индикатор зарядки/уведомлений.

Пиктограммы сенсорных кнопок управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" ("Меню") здесь наэкранные. В настройках можно поменять местами значки "Назад" и "Меню". Нижняя плашка под экраном пустует.

На правом ребре обосновались отличающиеся друг от друга по размеру качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки.

Левое ребро занимает гибридный слот со сдвоенным лотком, где могут разместиться либо два модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо место второго из них займет карта расширения памяти microSD. Специальный инструмент для замка комбинированного лотка ("скрепка") входит в комплект.

Помимо отверстия для второго микрофона и 3,5-мм коннектора аудио-гарнитуры, на верхнем торце оказался также ИК-порт.

Разъем microUSB для зарядки/синхронизации обрамляют декоративные решетки (по пять круглых отверстия в каждой). При этом, под левой скрыт "разговорный" микрофон, а под правой – "мультимедийный" динамик (вид со стороны экрана).

На задней панели, чуть ниже верхней радиопрозрачной вставки нашлось место для вертикально расположенных по центру – объектива тыловой камеры, 2-тоновой светодиодной вспышки и круглой емкостной площадки дактилоскопического сканера.

Название компании и страну производства этой модели можно узнать из надписей в нижней части панели, украшенной к тому же логотипом Mi.

"Высокий" стиль Redmi 5 Plus, отличающийся умеренной шириной корпуса, позволяет вполне комфортно управиться с этим аппаратом одной рукой.

Помочь в таком управлении призваны специальные опции в настройках. Стоит отметить, что в комплект входит прозрачный клип-кейс, защищающий периметр и заднюю панель смартфона.

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: экран

Смартфону достался 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2160х1080 точек) и пропорцией сторон 18:9, что определяет плотность пикселей на дюйм в 403 ppi. Используемая IPS-матрица характеризируется не только широкими углами обзора, но и хорошей контрастностью (1000:1), а также цветовым охватом 84% NTSC.

Сенсорный емкостной экран распознает до десяти одновременных нажатий, что подтверждается результатами программы AnTuTu Tester. По данным производителя, максимальный уровень яркости достигает 450 нит. Стоит добавить, что диапазон регулировки очень широкий, что особенно важно для чтения, как при недостатке освещения, так и солнечным днем. Регулировать подсветку экрана предлагается либо вручную, либо автоматически, активацией переключателя "Автонастройка". Соответствующая опция позволяет двойным тапом включать подсветку экрана.

В настройках "Экран" предусмотрены установки цветового тона (теплый, натуральный, холодный) и контрастности (стандартная, увеличенная, автоматическая). Предлагается также ступенчатая регулировка размера текста и значков на экране. В свою очередь, режим чтения, активируемый по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра можно регулировать самостоятельно. На защитное стекло Corning Gorilla Glass 2.5D нанесено довольно качественное олеофобное покрытие.

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: камеры

Для тылового фото-модуля Redmi 5 Plus выбрали 12-мегапиксельный сенсор с размером пикселя 1,25 мкм. Широкоугольный объектив получил 5-линзовую оптику, апертуру f/2.2 и фазовый автофокус. Фото-модуль дополняет 2-тоновая светодиодная вспышка. Максимальное разрешение достигается при классическом соотношении сторон кадра 4:3 и составляет 4000х3000 точек (12 МП). Есть возможность и широкоэкранной съемки (16:9, 4000х2250 точек).

Фронтальная камера довольствуется 5-мегапиксельным датчиком (2592х1944 точки, 4:3) и широкоугольным объективом со светосилой f/2.0. Для нее припасли светодиодную подсветку, которую можно использовать не только для съемки селфи, но и видео.

Тыловая камера умеет записывать видео в режиме 4К (3840x2160 точек, 16:9) с частотой кадров 30 fps. А вот замедленная в 4 раза съемка доступна только в HD-разрешении (1280х720 точек). Для съемки Full HD "таймлапсов" предлагается выбрать интервал от 0,06 до 60 секунд, то есть, ускорить процесс от 2 до 1 800 раз. У фронтальной камеры лучшее качество записи -- Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC -- видео, AAC – звук).

В предложенном наборе дополнительных режимов съемки, включающем панорамный, ручной, ночной и т.д., почему-то отсутствует портретный режим. На главном экране приложения "Камера" можно активировать опцию HDR, выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), определиться с режимом работы вспышки и камеры (фото/видео), перейти на экран дополнительных режимов. С помощью фильтров "скучные" фото можно хоть как-то разнообразить. Формат и качество фото/видео устанавливаются в настройках, переход к которым выполняется с экрана дополнительных режимов. Там же можно назначить режим измерения экспозиции (центровзвешенный, точечный, усредненный). При этом, одна из семи ступеней (от самой низкой до самой высокой) задаются для контрастности, насыщенности и резкости. Яркость изображения (ступени экспокоррекции от -2 до +2) меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки на видоискателе. В ручном режиме надо самому определиться с ISO и балансом белого.

Для фронтальной камеры предусмотрены средства "бьютификации" селфи, при этом, в числе дополнительных режимов остались только съемка по таймеру и управление голосом. При включении опции распознавания лиц, делается попытка определить пол и возраст объекта съемки (очки, скорее всего, придется снять).

При наличии усов и бороды фиксация мужского пола не особенно удивила, а солидный бонус в возрасте даже немного позабавил. Не исключено, что, с прицелом на женский пол, года "скручиваются" намеренно.

При съемке в солнечную погоду особых проблем не возникает, а вот в темное время суток все зависит от освещения. Примеры фото с тыловой камеры можно посмотреть здесь.

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: звук

В число предустановленных приложений включен аудиоплеер "Музыка" с поддержкой форматов звука высокого разрешения (WAV, FLAC). "Мультимедийный" динамик на торце корпуса довольно громкий, но по качеству, скорее, средний. Для наушников (в расширенных настройках) предлагается не только автоматически улучшить звук, определившись с конкретным типом проводного аксессуара, но и воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами.

В приложении "Диктофон" можно выбрать подходящее качество записи (высокое, стандартное, низкое) в формате MP3. FM-тюнер, для работы которого требуется проводная гарнитура (или наушники) в качестве коротковолновой антенны, позволяет записывать онлайн-трансляции (MP3).

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: начинка, производительность

Основой смартфона Redmi 5 Plus стала энергоэффективная SOC (система на кристалле) Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953), выполненная с соблюдением проектных норм 14 нм. Тактовая частота восьми 64-разрядных ядер ARM Cortex-A53 может достигать у нее 2 ГГц. Чип MSM8953 поддерживает запись видео с разрешением 4К (кодеки AVC и HEVC) и камеры с сенсорами до 24 МП. Модем X9 LTE обеспечивает передачу данных LTE Cat.7/13 (300/150 Мбит/с) и работу с Wi-Fi сетями стандарта "ас". Графический ускоритель Adreno 506 сможет справиться с разрешением экрана до 1900х1200 точек на частоте 60 кадров в секунду. Кроме того, в микросхему MSM8953 встроена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Объем оперативной памяти Redmi 5 Plus может составлять 3 ГБ или 4 ГБ (LPDDR3).

Тестирование Xiaomi Redmi 5 Plus. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Xiaomi Redmi 5 Plus. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Xiaomi Redmi 5 Plus. Результаты в бенчмарке 3DMark

Крепкий "середнячок" Snapdragon 625, дополненный объемной оперативной памятью, предопределяет средние результаты проведенных тестов.

В зависимости от объема оперативной памяти – 3 ГБ или 4 ГБ – варьируется размер встроенного хранилища -- 32 ГБ или 64 ГБ, соответственно. Увеличить это значение позволяет установка в комбинированный слот карты памяти microSD/HC/XC (до 128 ГБ). Напомним, что она занимает место второго модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF). При необходимости через переходник USB-OTG к Redmi 5 Plus довольно просто подключить обычную флешку.

Обе SIM-карты подключаются к одному радиомодулю и работают в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Но если одна из них поддерживает сети 2G/3G/4G, то другая – только 2G/3G. Важно отметить, что у смартфонов Redmi 5 Plus, предлагаемых в официальной российской рознице, в наборе полос частот 4G присутствуют не только FDD-LTE Band 3 (1 800 МГц) и Band 7 (2 600 МГц), но также Band 20 (800 МГц).

Из других беспроводных коммуникаций стоит отметить интерфейсы Bluetooth 4.2 и 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 ГГц+5 ГГц). Наличие ИК-порта, дополненного соответствующим фирменным приложением, позволяет легко превратить смартфон в пульт дистанционного управления бытовой техникой. Вызывает сожаление отсутствие интерфейса NFC, поскольку бесконтактные платежи становятся все популярнее.

Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS. Доступен также режим координации по сотовым и Wi-Fi сетям (A-GPS).

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: автономность

Емкость несъемного аккумулятора у Redmi 5 Plus составляет 4 000 мА*ч. Интересно, что при столь объемном аккумуляторе и поддержке микросхемой Snapdragon 625 стандарта Quick Charge 3.0, в комплекте со смартфоном идет только 10-ваттный адаптер (выходные напряжение и ток 5 В и 2 А, соответственно). Таким образом, максимально разряженную батарею наполнить "под горлышко" удастся не менее, чем за 2 часа.

Приложение AnTuTu Tester оценило возможности аккумулятора смартфона во впечатляющие 15 590 баллов. Производитель обещает, что при заполненной на 100% батарее можно до 17 дней находиться в режиме ожидания. Кроме того, накопленного заряда хватит на 165 часов воспроизведения музыки, или 15 часов просмотра видео, или 9 часов игр. При этом, тестовый набор видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение примерно 10 часов.

В настройках "Батарея и производительность" предлагается позаботиться о сокращении расхода заряда батареи, в том числе, путем ограничения активности приложений, а также отключения неактуальных потребителей (например, Wi-Fi, GPS, мобильный интернет).

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: особенности программного обеспечения

Смартфон Redmi 5 Plus работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 (Nougat), интерфейс которой скрывает фирменная оболочка MIUI 9.2, известная своими дополнительными возможностями.

Так, в расширенных настройках предусмотрена опция, облегчающая управление смартфоном одной рукой. Так называемый "сенсорный помощник" – полупрозрачное колечко -- служит той же цели. Тап по нему открывает меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления, а также снятия скриншота и блокировки смартфона. Кроме того, кнопки смартфона (например, при длительном их удержании) можно использовать для активации дополнительных функций.

Дактилоскопический сканер с емкостным датчиком позволяет не только блокировать экран, но также защитить личные данные и приложения.

Среди опций MIUI 9 стоит, например, отметить деление экрана между двумя приложениями, определение временного промежутка для режимов "без звука" и "не беспокоить", а также расширенные функции редактирования изображений прямо в "Галерее".

Полезные инструменты, собранные в одноименной папке, позволяют, например, сканировать QR-код или сделать скринкаст (запись видео прямо с экрана смартфона). Не менее интересной оказалась возможность быстрого перехода к режимам ИК-пульта и "фонарика" (тыловой вспышки), для активации которых надо первым делом выполнить горизонтальный свайп по нижней части заблокированного экрана.

Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus: покупка, выводы

Новый смартфон достойно продолжает серию Redmi, продукты в которой обычно ассоциируются с удачным сочетанием современных технологий и привлекательных цен. Так, одним из главных достоинств Xiaomi Redmi 5 Plus стал его качественный дисплей с пропорцией сторон 18:9. Несомненным плюсом можно считать и установленный аккумулятор повышенной емкости, обеспечивающий хорошую автономность. Кроме того, стоит отметить такие опции начинки, как светодиодная подсветка у фронтальной камеры, съемка 4К-видео тыловой камерой, а также наличие ИК-порта.

С другой стороны, смартфону вовсе не помешало бы наличие интерфейса NFC и адаптера быстрой зарядки. Для порядка следует также упомянуть возникающий конфликт при попытке одновременной установки второй nanoSIM и карты памяти microSD.

На старте продаж за Xiaomi Redmi 5 Plus просили всего 13 990 рублей. Такая цена, безусловно, оказалась одним из главных козырей этого смартфона. Среди бюджетников с "высоким" экраном в такой же конфигурации (3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти) за эти же деньги (13 990 рублей) можно было купить, например, 5,7-дюймовый Oppo A83, а добавив еще тысячу (14 990 рублей) – 5,65-дюймовый Huawei Honor 9 Lite (наш обзор здесь). Но у Oppo A83, "фишкой" которого считается технология SelfieTune, отсутствует дактилоскопический сканер, хуже разрешение экрана (HD+, 1440х720 точек) и меньше емкость аккумулятора (3 180 мА*ч). Правда, конструкция слота позволяет установить в этот аппарат две "симки" одновременно с картой расширения памяти microSD. Что же касается Huawei Honor 9 Lite, то он прямо "из коробки" работает под управлением операционной системы Android 8.0, приправленной возможностями оболочки EMUI 8.0. Помимо этого, в его арсенале дуэты тыловых и фронтальных камер, а также наличие интерфейса NFC. Однако в отличие от Xiaomi Redmi 5 Plus, он не может похвастаться батареей повышенной емкости (только 3 000 мА*ч), ИК-портом, съемкой 4К-видео, да и 5-гигагерцового диапазона Wi-Fi у него тоже нет.

Итоги обзора смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus

Плюсы:

"Высокий" яркий экран

Аккумулятор повышенной емкости

Светодиодная подсветка у фронтальной камеры

Съемка 4К-видео

Наличие ИК-порта

Привлекательная цена

Минусы:

Альтернативная установка nanoSIM или карты памяти microSD

Нет быстрой зарядки

Отсутствие интерфейса NFC