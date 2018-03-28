Apple выпустит новое, четвертое по счету поколение смарт-часов Apple Watch осенью 2018-го. Об этом сообщил аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, располагающий отличными контактами в среде азиатских производителей электронных компонентов и ранее неоднократно точно предсказывавший особенности грядущих новинок Apple до их официального анонса.

По информации Куо, на аналитическую записку которого ссылается издание 9to5mac, "яблочная" компания освежит дизайн своего надеваемого гаджета, увеличит его дисплей (на 15%) и емкость батареи, а также добавит ряд новых возможностей для мониторинга состояния организма.

Аналитик не уточняет, приведет ли увеличение дисплея к росту размеров корпуса, или оно произойдет за счет сокращения рамок. Но, учитывая обещанный одновременно рост емкости аккумулятора, Apple вряд ли удастся уместить новые компоненты в корпус тех же размеров.

Куо также пишет о том, что сенсоры Apple Watch, отвечающие за мониторинг базовых функций организма, ждет апгрейд. Однако он не уточняет, как именно улучшатся функции контроля за подвижностью и базовыми показателями жизнедеятельности.

В то же время, эксперт KGI предсказывает, что выход на рынок обновленной модели и удешевление предыдущих позволит Apple продолжить наращивать продажи Apple Watch, которые на данный момент и так являются самым популярным надеваемым фитнес-гаджетом в мире. По оценке Куо, за весь 2018-й будет продано 22-24 миллиона штук Apple Watch, то есть на 30% больше, чем в 2017-м.