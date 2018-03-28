Китайская компания Huawei при участии дизайн-бюро Porsche Design разработала мощный смартфон, укомплектованный двойным сканером отпечатков пальцев, процессором, наделенным функциями искусственного интеллекта, а также 40-мегапиксельной камерой Leica с тройным объективом. Новинка — Porsche Design Huawei Mate RS — была показана на презентации в Париже.

Благодаря наличию экранного сенсорного датчика, пользователь может снять блокировку, не касаясь экрана — достаточно просто поднести к нему палец. А ИИ-функции центрального чипа, изучая привычки человека, автоматически адаптируют производительность устройства.

Тройная камера вкупе с 5-кратным гибридным зумом и стабилизацией изображения, утверждает производитель, "позволяет сделать качественный снимок высокой четкости практически в любой ситуации". Кроме того, Mate RS обладает пыле- и влагозащитой, оснащается 6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K и заявлен как первый смартфон Huawei с функцией быстрой беспроводной зарядки.

Релиз Mate RS намечен на 12 апреля. В Европе новинка будет доступна только в черной расцветке. Модель с 6 гигабайтами оперативной памяти и 256 ГБ встроенной обойдется в 1695 евро, или примерно 120 тысяч рублей, с памятью на 512 ГБ — 2095 евро. В комплект поставки также входит кожаный чехол.