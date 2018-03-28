Китайская компания Xiaomi, больше известная как производитель недорогих, но сопоставимых по уровню с флагманами смартфонов, представила свой первый игровой ноутбук. Mi Gaming Laptop, облаченный в строгий, полностью черный прямоугольный корпус, выглядит довольно аскетично. Причем фирма даже не нанесла на крышку собственный логотип, разместив его под 15,6-дюймовым экраном (Full HD).

Как было объявлено на презентации в Шанхае, новинка располагает процессором Intel Core i7 7-го поколения, 16 либо 32 гигабайтами оперативной памяти, одним или двумя SSD-накопителями объемом не более 256 ГБ, а также дискретной графикой на выбор: Nvidia GTX1060 или GTX1050Ti. По бокам можно найти четыре порта USB 3.0, HDMI 2.0, USB Type-C и Ethernet.

В левой части клавиатуры расположен блок с пятью программируемыми клавишами, которые можно настроить на выполнение того или иного действия в играх. Еще одна "быстрая" кнопка позволяет охладить ноутбук, включив все доступные кулеры.

Специальная система охлаждения, говорят в Xiaomi, выдувает горячий воздух одновременно с боков и сзади.

Цена на младшую модель Mi Gaming Laptop (GTX1050Ti) начинается с 5999 юаней, или около $955, на самую топовую — с 8999 юаней (примерно $1435). В Китае новинка выйдет 13 апреля.

Дата релиза лэптопа в других странах не называется. Как уточняет CNET, желающим заказать устройство из Китая, скорее всего, придется переустановить Windows, из которой убрана поддержка других языков, кроме китайского.