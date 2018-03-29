Капитализация Facebook упала на 96 миллиардов долларов, для сравнения, на эти деньги можно 2,5 года содержать всю Москву. Основная причина такого падения – скандал вокруг утечки данных из соцсети через компанию Cambridge Analytica. Она использовала информацию о 50 миллионах пользователей в частности для настройки политической рекламы во время выборов президента США и голосования по Брекситу. Кроме того, акция «Удали Facebook», начавшаяся как протест против этого, только набирает обороты.



Флешмоб поддержало издание Playboy, журнал удалил свои страницы, у которых в сумме было больше 25 миллионов подписчиков. Об уходе из Facebook объявил популярный комик Уилл Ферелл. Ранее тоже самое сделали основатель Tesla и Space X Илон Маск, и сооснователь WhatsApp Брайан Эктон. Последний, получается, пошел против бывшего работодателя – Эктон после продажи WhatsApp Facebook, какое-то время был сотрудником соцсети.

К "Фейсбук гейту" присоединился даже гендиректор Apple Тим Кук. Он и раньше критиковал соцсеть, а теперь потребовал от нее создать прозрачное пользовательское соглашение. Между тем, советы о том, как удалиться из соцсети напечатали почти все американские – и многие российские СМИ. Только вот выяснилось, что даже если вы удалите свою страницу, Facebook все равно продолжит собирать информацию о вас – с помощью рекламной сети. Продукт компании Facebook Audience Network встроен во многие популярные приложения и помогает их монетизации. Согласно политике конфиденциальности, рекламная сеть может собирать и хранить данные о пользователях партнеров, даже если они не зарегистрированы в соцсети.

Facebook, в свою очередь, пытается погасить скандал. И впервые появилось не просто заявление, а реальное изменение в соцсети. Facebook представил новое средство управление настройками приватности, в котором переработал существовавшие опции.

Теперь действительно все необходимые параметры приватности собраны в одном месте. Правда, сами настройки старые – это двухфакторная аутентификация, разрешения на просмотр ваших постов другими пользователями и журнал действий, в нем можно посмотреть все комментарии и реакции, а также удалить их, даже самые старые. Из удобного – есть инструмент для просмотра того, что за рекламодатели показывали вам свои посты, и на какие из них вы кликали. Кроме того, доработали инструмент выгрузки и загрузки данных. Он позволяет пользователям сохранить всю информацию, которой они когда-либо делились с соцсетью. И последний шаг – Facebook пообещал переработать пользовательское соглашение, как того требовал Тим Кук.

При этом многие издания отмечают, что все эти действия вдвойне вынужденные. С одной стороны, соцсеть сейчас под давлением общественности на фоне скандала с утечкой данных. С другой, европейские регуляторы уже давно требуют от Facebook изменить подход к работе с пользовательской информацией. Так что Цукерберг решает сразу и проблему с общественной критикой, и выполняет предписания европейцев. Впрочем, издание Politiko считает, что пока это все – только начало скандала, а реальные проблемы для Цукерберга начнутся позже. Основателя Facebook вызвали в Конгресс для дачи показаний, и вот именно там ему придется особенно тяжело.