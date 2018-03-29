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Обновлено в 12:30: Павел Дуров объяснил сбой в работе Telegram отключением питания одного из серверных кластеров. По его словам, мессенджер делает все возможное чтобы устранить проблемы, однако многое зависит от того, когда владельцы дата-центра восстановят энергоснабжение

Ранее администрация Telegram признала наличие проблем с подключением у пользователей в ряде регионов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.

"В настоящий момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем происходящее и надеемся вскоре вернуть вас онлайн".

На проблемы жалуются, в частности, пользователи в России и Иране, при этом часто звучат опасения, что происходящее является результатом действий властей по ограничению доступа к мессенджеру. По данным сервиса downdetector, первые сообщения о невозможности подключиться к Telegram стали появляться около 11:00 по московскому времени.

В последнее время технические проблемы у Telegram встречаются довольно часто — раз в две-три недели. Последний раз Twitter-аккаунт мессенджера сообщал о них 5 марта, тогда сбои также наблюдались в Европе и Иране. Перед этим похожий сбой наблюдался 20 февраля.

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Напомним, в России разработанный командой сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова мессенджер вскоре может оказаться под угрозой блокировки. На прошлой неделе Роскомнадзор дал администрации Telegram 15 дней на то, чтобы выполнить требование ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки шести пользователей, подозреваемых в причастности к терроризму. Если ключи не будут переданы, ведомство обратится в суд с иском о блокировке сервиса.

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