Обновлено в 12:30: Павел Дуров объяснил сбой в работе Telegram отключением питания одного из серверных кластеров. По его словам, мессенджер делает все возможное чтобы устранить проблемы, однако многое зависит от того, когда владельцы дата-центра восстановят энергоснабжение

Ранее администрация Telegram признала наличие проблем с подключением у пользователей в ряде регионов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.

"В настоящий момент наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. Мы изучаем происходящее и надеемся вскоре вернуть вас онлайн".

На проблемы жалуются, в частности, пользователи в России и Иране, при этом часто звучат опасения, что происходящее является результатом действий властей по ограничению доступа к мессенджеру. По данным сервиса downdetector, первые сообщения о невозможности подключиться к Telegram стали появляться около 11:00 по московскому времени.

В последнее время технические проблемы у Telegram встречаются довольно часто — раз в две-три недели. Последний раз Twitter-аккаунт мессенджера сообщал о них 5 марта, тогда сбои также наблюдались в Европе и Иране. Перед этим похожий сбой наблюдался 20 февраля.

Напомним, в России разработанный командой сооснователя "ВКонтакте" Павла Дурова мессенджер вскоре может оказаться под угрозой блокировки. На прошлой неделе Роскомнадзор дал администрации Telegram 15 дней на то, чтобы выполнить требование ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки переписки шести пользователей, подозреваемых в причастности к терроризму. Если ключи не будут переданы, ведомство обратится в суд с иском о блокировке сервиса.