Обновлено в 12:30: Павел Дуров объяснил сбой в работе Telegram отключением питания одного из серверных кластеров. По его словам, мессенджер делает все возможное чтобы устранить проблемы, однако многое зависит от того, когда владельцы дата-центра восстановят энергоснабжение

Ранее администрация Telegram признала наличие проблем с подключением у пользователей в ряде регионов. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.