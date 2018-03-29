Компания GoPro представила экшн-камеру Hero самого базового уровня для начинающих пользователей. Новинка очень проста в освоении: владельцам аппарата предоставляется 2-дюймовый тачскрин с кнопкой включения записи, функция голосового управления и синхронизация со смартфоном по Wi-Fi.

Прочие возможности Hero включают водонепроницаемость на глубине до 10 метров, стабилизация изображения и возможность крепления аксессуаров GoPro. Камера доступна для заказа начиная с сегодняшнего дня по цене $199.

В GoPro называют новинку идеальной камерой для тех, чьи потребности выходят за пределы видеосъемки на смартфон. Hero не умеет снимать в 4K, зато позволяет захватывать картинку в качестве 1440p со скоростью 60 кадров в секунду, а также делать 10-мегапиксельные фотографии.

Последняя флагманская модель GoPro была выпущена осенью. В сравнении с камерами предыдущего поколения, Hero6 способен снимать видео slow-mo с вдвое большей скоростью: ролики в 4K-качестве записываются при 60 кадров в секунду, 2,7К — при 120 к/с, а 1080р — при 240 к/с. Кроме того, флагман обладает улучшенной стабилизацией изображения и модулем беспроводной связи Wi-Fi для более быстрой передачи файлов.