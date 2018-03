Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на компанию Amazon. Как написал политик в серии твитов, самый крупный интернет-магазин в мире "платит очень мало налогов государственным и местным органам власти, если вообще их платит, пользуется нашей почтовой системой в качестве курьерской службы (что несет огромные потери для США) и ставит вне конкуренции многие тысячи ритейлеров".

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!