29 марта около 11 часов утра по московскому времени сервис Telegram внезапно стал недоступен как минимум в европейской части России. Тысячи пользователей посчитали своим долгом поделиться этой информацией и обсудить её чуть не во всех социальных сетях. Даже появился хештэг #телеграммживи. Вскоре с официальным заявлением в своем аккаунте во "ВКонтакте" был вынужден выступить Роскомнадзор, дескать Telegram мы не отключали.

Напомню, ведомство на прошлой неделе дало мессенджеру Павла Дурова 15 дней на то, что бы в соответствие с российским законодательством передать в ФСБ ключи шифрования. И хотя срок еще не вышел, многие подумали, что угрозу блокирования Telegram привели в исполнение.

Впрочем, довольно быстро выяснилось, что проблемы с доступом испытывают пользователи не только в России, но и западнее – больше всего жалоб было из Украины, Белоруссии, Италии, Франции и Германии. Пострадали также Калифорния и страны Средней Азии. Это, кстати, не первый сбой в истории Telegram, но, судя по всему, самый серьезный, 3,5 часа.

Команда мессенджера подтвердила наличие проблем в отдельных регионах, а потом и основатель Telegram, Павел Дуров, в Твиттере сообщил, что дело в отключении электричества в одном из дата-центров. В смысле делаем что можем, но не только от нас всё зависит. Любопытно, что первым же ответом на этот пост стала мошенническая ссылка. Некто скопировал имя и юзерпик Дурова и от имени главы Telegram предложил в качестве извинения раздать пострадавшим пользователям по несколько десятков токенов криптовалюты Эфир. Но только тем, кто сначала сам перечислит чуть-чуть Эфира мошенникам.

Губернатор Аризоны запретил тестирование в штате самоуправляемых автомобилей Uber. Также стало известно, что компания не будет продлевать разрешение на тестирование в Калифорнии.

Причина в смертельной аварии, которая произошла вечером 18 марта. Тогда беспилотный автомобиль сбил женщину. Сначала полицейские заявили, что вины Uber в ДТП нет – пешеход переходил дорогу в неположенном месте и выскочил из темноты прямо перед машиной. Однако, за 10 дней американская пресса откопала несколько деталей, которые меняют ситуацию. Если вкратце, отрасль не уверена, что программная платформа Uber, которая отвечает за работу беспилотников, достаточно надежна, а саму компанию обвинили в неформальных отношениях с властями Аризоны и пренебрежении безопасностью работников.



Что касается технической стороны вопроса, то нет понимания того, почему не сработала автоматика. Женщина действительно выскочила перед машиной за секунду до столкновения, и водитель не успел бы среагировать в любом случае. Но автопилот должен ориентироваться на данные лазерного радара, которому темнота не помеха.

Журналисты Reuters выяснили, что совсем недавно Uber сократил количество Лидаров с 7 датчиков до одного. И это, якобы, привело к появлению слепых зон. Однако производитель Лидаров компания Velodyne уверяет, что и одного прибора достаточно, если правильно использовать данные с него. С похожим заявлением выступила Nvidiа, дескать хотя Uber использовал их оборудование, программы для него он создавал своими силами.

В общем, кто виноват непонятно, все перекладывают вину друг на друга. Кроме того, издание Guardian выяснило, что губернатор Аризоны выдал Uber разрешение на тесты еще в 2016 году, но не оповестил об этом жителей региона. По закону тогда это и не требовалось, однако теперь губернатору это ставят в вину. Ну и в довершение картины – признание бывших тест-водителей Uber. Они всегда перерабатывали и не всегда выполняли требование следить за дорогой и быть в готовности в любой момент взять управление на себя. В общем, в преддверие IPO – не лучшие новости для Uber.