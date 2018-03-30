На рынок возвращается еще один бренд электроники из прошлого – Palm. Тот самый, что стоял у истоков эры по-настоящему персональных компьютеров, тех, что помещаются на ладони. И возвращается Palm не просто так, а с размахом. В США, например, он придёт с поддержкой Verizon. Один из четырех национальных операторов США, по информации издания Android Police, станет партнером китайской компании TCL – именно она выкупила права на марку три года назад.

Впрочем, самое главное в этой истории – это именно бренд Palm. В далекие уже 90-е, эта американская компания фактически создала рынок цифровых персональных ассистентов, того, что тогда называлось КПК, карманные персональные компьютеры. А потом, в начале нулевых, в этих устройства поместили еще и модуль сотовой связи. Таким образом появилось то, что мы сегодня называем смартфоны – карманный компьютер с GSM модулем.

Однако, Palm слишком долго выпускала многозадачную версию свой ОС и в итоге ее буквально смели с рынка появившиеся позже iPhone, а потом и смартфоны на платформе Android. Palm обанкротилась, имущество, в том числе уже не очень нужная ОС, и бренд были распроданы. И вот теперь – реинкарнация. Говорят, не без шансов на успех. Может сработать ностальгия пользователей, которые помнят наладонники Palm, и вклад TCL – китайцы специализируются как раз на покупке умирающих брендов и их обновлении. Так они уже поступили с Alcatel и BlackBerry.

К новостям российской науки. Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне получил новый масштабируемый суперкомпьютер. Построила его российская же компания РСК – партнер Intel в части создания высокопроизводительных систем. Её технологии – это системы жидкостного охлаждения для обычных серверных компонентов. То есть тепло от процессоров отводится на улицу и там рассеивается без дополнительных холодильных установок. Уверяют, что хватает просто забортного воздуха. Благо большую часть времени в Подмосковье температуры не очень высокие.

Юрий Мигаль, Директор департамента внедрения проектов РСК: "Большую часть времени в году на охлаждение системы тратится не более 2 процентов электричества. Ранее такие системы можно было создавать только когда строился большой суперкомпьютер. Технологии, которые мы создаем позволяют в небольших масштабах создавать систему с такими же характеристиками как ранее было доступно только в больших машинах."

Помимо экономии электричества, жидкостное охлаждение позволяет очень плотную компоновку. На самом деле то, что торжественно открыли в Дубне – это не весь суперкомпьютер, это только его первый модуль. Система будет масштабироваться и существенно.

Задачи под которые разрабатывался этот суперкомпьютер – это непростое для понимание «воссоздания в лабораторных условиях кварк-глюонной плазмы». Точнее воссоздавать это будут на строящемся коллайдере, но физики хотят сначала посмотреть, что из этого может получиться.

Виктор Матвеев, Директор ОИЯИ, академик РАН: "Те физические процессы, что будут изучаться на коллайдере, они впервые были реализованы, как верят физики, в момент рождения нашей вселенной. Удивительным образом та физика, что будет экспериментально изучаться на колладере, будет моделироваться на этом суперкомпьютере."