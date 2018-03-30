Apple выпустила iOS 11.3 — самое крупное обновление операционной системы iPhone и iPad с момента выхода iOS 11 осенью 2017-го. Прошивка доступна для смартфонов начиная с iPhone 5s, планшетов начиная с iPad Air/iPad mini 2, а также для плеера iPod Touch 6-го поколения.

Помимо многочисленных исправлений ошибок главным нововведением iOS 11.3 является возможность узнать состояние аккумулятора смартфона, выяснить, замедляет ли iOS ваш iPhone из-за "уставшей" батареи ради предотвращения внезапных перезагрузок, и при желании отключить это замедление. Эта функция стала ответом Apple на скандал вокруг обнаруженного пользователями в прошлом году искусственного замедления iPhone и доступна на iPhone 6 и новее в разделе "Настройки" –> "Аккумулятор":

Второе важное нововведение в iOS 11.3, касающееся пользователей по всему миру, связано с конфиденциальностью пользовательских данных. Теперь каждый раз, когда какая-либо функция iOS запрашивает доступ к персональным данным — чтобы включить определённые функции, обезопасить сервисы Apple или адаптировать iOS для удобства пользователя — на экране будет появляться значок в виде двух пожимающих друг другу руку фигурок.

Например, так выглядит уведомление об использовании данных при активации сервиса Apple Music:

В iOS 11.3 платформу для приложений дополненной реальности ARKit обновили до версии 1.5, дающей гораздо больше свободы разработчикам. AR-приложения и игры теперь смогут размещать виртуальные объекты не только на горизонтальных, но и на вертикальных поверхностях, "приладка" объектов к неровным поверхностям станет более точной, а функция распознавания изображений позволит выводить на экран AR-объекты или информацию в момент, когда камера "видит" определенное изображение в реальном мире. Например, наведя устройство на картину в музее, можно будет прочитать на экране подробную информацию о ней.

В Apple Music появился отдельный раздел "Видеоклипы", которые демонстрируются без рекламы. Владельцы смартфонов iPhone X, оборудованных фронтальной камерой True Depth, теперь могут воспользоваться четырьмя новыми "анимоджи" — это "дракон", "лев", "медведь" и "череп":

Ряд других нововведений в iOS 11.3 доступны лишь в отдельных регионах. Так, в США обновление позволит бизнесам вести чаты с клиентами в iMessage (например, для приема заказов) с помощью Business Chat. Сервис Health Records даст пациентам некоторых американских клиник удаленный доступ к электронным медицинским картам. А в Пекине и Шанхае реализована бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте при помощи сервиса Apple Pay.