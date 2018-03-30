Выпустив на днях смартфон с тремя камерами, способный делать качественные снимки в темноте лучше новейших лидеров рынка, Samsung и Apple, Huawei продемонстрировала: компания может не только копировать дизайн iPhone, но и оснащать свои устройства недоступными конкурентам технологиями. Очередной инновацией китайской фирмы может стать смартфон-"книжка".

Именно такое устройство описывается в патентной заявке, поданной Huawei и оказавшейся в распоряжении издания Let'sGoDigital. Идея в том, чтобы предоставить пользователям большой дисплей в компактной "упаковке". Развернув устройство, получаешь дисплей планшетных размеров для комфортного чтения, но в сложенном виде гаджет сможет поместиться в карман, как обычный смартфон.

Маловероятно, что китайская компания уже довела эту технологию до стадии, когда можно ждать ее применения в очередных флагманских устройствах — преемниках Mate 10 Pro или P20 Pro. Однако нельзя исключать, что прототипы "смартфона-книжки" в лабораториях китайской компании уже созданы.

Главная проблема с реализацией подобного дизайна — создать дисплей, который сможет сгибаться и разгибаться десятки тысяч раз, не повреждаясь и не меняя со временем оттенков в месте сгиба. Над этой задачей давно бьются в Samsung, разработку сгибаемого смартфона подтверждали даже руководители корейской компании, однако пока устройство для массового производства не готово.

Над сгибаемым гаджетом работают и в Apple — в прошлом году СМИ писали о патенте, описывающем такое устройство. Технология гибкого дисплея для складных "айфонов" будущего якобы разрабатывается совместно с LG.