Американская интернет-компания Cloudflare, предоставляющая услуги сетей доставки данных, борьбы с DDoS-атаками, интернет-безопасности и распределенных DNS, впервые открыла сервис для индивидуальных пользователей интернета. Бесплатный DNS 1.1.1.1, обещают в компании, ускорит работу сети на любом устройстве, при этом повысив приватность интернет-серфинга.

Без сервиса системы доменных имен (domain name system, DNS) пользователям интернета приходилось бы вместо простых и понятных имен сайтов вводить в адресную строку браузера длинные последовательности цифр. За трансформацию имен доменов отвечают DNS-серверы — машины, "переводящие" имена доменов на язык чисел, понятный сетевому оборудованию. В некоторых странах власти также используют DNS для ограничения доступа к интернет-сайтам и сервисам, которые вызвают у них дискомфорт. Обычно DNS-сервис предоставляется интернет-провайдером, однако можно настроить устройство и на работу со сторонними серверами DNS.

Именно это предлагает сделать Cloudflare — хотя бы ради того, чтобы интернет заработал быстрее. В компании утверждают, что среднее время отклика обычного провайдерского DNS — 68,2 мс, публичного DNS Google — 34,7 мс, а у сервиса 1.1.1.1 — в четыре с лишним раза меньше, 14,8 мс (данные независимого сервиса сравнения DNS DNSperf). Это значит, что теоретически при использовании 1.1.1.1 в качестве DNS-сервера загрузка нужного вам сайта начнется чуть быстрее.

Другое преимущество DNS от Cloudflare — приватность. Никто не мешает интернет-провайдерам хранить сведения обо всех запросов от пользователя к DNS-серверу, таким образом формируя полную историю посещений сайтов. Ранее даже сообщалось о случаях, когда провайдеры продавали эти данные маркетологам для таргетирования рекламы. В Cloudflare обещают, что IP-адреса пользователей ее сервисом не логируются, не хранится дольше суток и история посещенных сайтов, что подтверждено независимым аудитом KPMG.

Чтобы получить инструкции по настройке DNS от Cloudflare на конкретном устройстве, нужно открыть с этого устройства сайт по адресу 1.1.1.1.