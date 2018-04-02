Между гендиректором Facebook Марком Цукербергом и главой Apple Тимом Куком произошел заочный спор относительно бережности обращения с личными данными пользователей. Несколько дней назад, комментируя масштабную утечку данных 50 миллионов участников соцсети, Кук заявил, что его компания не попала бы в ту ситуацию, в которой оказался Цукерберг.

По словам Кука, Apple, в отличие от Facebook, не рассматривает данные своих клиентов как товар, которым можно торговать. "По правде говоря, мы могли бы заработать кучу денег, если бы монетизировали нашего клиента — если бы наш клиент был нашим продуктом, — сказал гендиректор Apple в беседе с журналистами Recode и MSNBC. — Мы решили так не поступать". На вопрос, что бы он сделал на месте Цукерберга, Кук ответил: "Я бы не оказался в такой ситуации".

Позднее Цукерберг отреагировал на колкости Кука, назвав критику в свой адрес "крайне поверхностной" и "не соответствующей истине". В интервью изданию Vox руководитель Facebook назвал рекламную бизнес-модель Facebook "единственной рациональной моделью", которая может поспособствовать появлению сервиса, задавшегося целью соединить людей со всего мира. По словам Цукерберга, его компания, напротив, проявляет заботу о своих пользователях, поскольку далеко не каждый готов платить за доступ к соцсети.

Компания Цукерберга, напомним, оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.

В конце того же месяца Facebook подверглась жесткой критике из-за сбора данных о звонках и сообщениях участников соцсети. Выяснилось, что в архивах пользователей хранятся метаданные о телефонных разговорах и СМС за последние несколько лет, включая имена собеседников, дату и продолжительность звонков.