В результате кибератаки, проведенной против североамериканских универмагов одежды Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue, были похищены данные банковских карт свыше 5 миллионов человек. Платежная информация была украдена через вирус, внедренный в кассовые аппараты магазинов.

Факт утечки подтвердила компания Hudson’s Bay, владеющая торговыми сетями. Атака затронула как минимум два магазина в США: в штате Нью-Йорк и Нью-Джерси, и, возможно три магазина в Канаде: в Торонто, Брамптоне и Пикеринге.

Взлом приписывают хакерской группировке JokerStash, которая уже выставила 125 тысяч данных кредитных и дебетовых карт на продажу в даркнете. Как полагают эксперты компании Gemini Advisory, специализирующейся на кибербезопасности, скомпрометированную базу данных Hudson’s Bay будут выкладывать на черной рынок по частям в течение ближайших месяцев.

Кража данных клиентов Hudson’s Bay, говорят аналитики, началась в мае 2017 года и может продолжаться до сих пор. "Как только у нас появится большая ясность относительно фактов, мы оперативно уведомим наших клиентов, а пострадавшим предложим бесплатные услуги по защите персональных данных, в том числе кредитный и онлайн-мониторинг", — цитирует Reuters слова представителей компании.

Ранее члены JokerStash взламывали сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle, "люксовых" отелей Omni Hotels и продуктовых супермаркетов Whole Foods.