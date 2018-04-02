Компания Alphabet скоро начнет агрессивную экспансию в Индии. Как сообщает издание ETtech со ссылкой на отраслевые источники, в этом году холдинг выпустит на местный рынок новый смартфон Pixel среднего ценого сегмента, флагманскую модель, смарт-колонки Google Home, премиальный ноутбук Pixelbook и устройства домашней автоматизации Nest, такие как "умные" термостаты, дверные звонки, сигнализации и датчики дыма.

По данным СМИ, материнская компания Google будет активно сотрудничать с местными ритейлерами и фирмами, включая дистрибьютора электроники Redington и оператора 4G-связи Reliance Jio, а также начнет тратиться на маркетинг, конкурируя с Apple, Samsung и Amazon.

Доступный "пиксельфон", пишет ETtech, будет продаваться в Индии и других развивающихся странах, жители которых не могут позволить себе дорогие устройства. В США и Европе новинку, скорее всего, купить будет нельзя.

Релиз упрощенного Pixel-смартфона ожидается в июле—августе. Сколько он будет стоить, не сказано. В США Pixel 2 продается за $649, Pixel 2 — за $849 долларов (за версии с 64 ГБ оперативной памяти).

Флагманскую модель представят на индийском рынке ближе к празднику Дивали, который обычно отмечается в конце октября — начале ноября. "Умные" колонки Google Home и Google Home Mini с поддержкой хинди и десяти других региональных языков будут доступны по цене 9999 (около $150) и 4499 рупий ($70) соответственно.