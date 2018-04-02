Депутаты из "Единой России" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает блокировку сайтов со сведениями, порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Поправки предлагается внести в федеральные законы "Об исполнительном производстве" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Документ опубликован в базе нижней палаты парламента. Согласно тексту законопроекта, суд может вынести постановление об ограничении доступа к "порочащей" информации, если она не была удалена в установленный срок. Ресурс-нарушитель может быть заблокирован в течение одного рабочего дня после получения Роскомнадзором соответствующего постановления.

Устанавливать, какая информация является противоправной, будет суд. "Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект был внесен в Госдуму сегодня и уже прошел предварительное рассмотрение профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции (его председатель — один из авторов документа Василий Пискарев). Далее проект закона должен пройти три чтения, быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом.