Apple намерена начать использовать центральные процессоры собственной разработки в компьютерах Mac начиная с 2020 года — об этом Bloomberg сообщили осведомленные о планах компании источники. После появления новости акции Intel, чьи процессоры Apple использует в "маках" последние годы, подешевели на 6%.

По данным издания, проект перевода Mac на чипы собственной разработки носит кодовое название Kalamata. Он является составной частью плана по унификации всех устройств Apple: в компании хотят перевести iPhone, iPad и Mac на единую "железную" платформу, чтобы сделать использование потребителями нескольких устройств максимально удобным.

Переход "маков" на новую процессорную платформу будет, скорее всего, постепенным. А вот изменения в программном обеспечении, призванные сблизить приложения для Mac и iOS, скорее всего, начнутся раньше. Вернее, уже начались — Apple в минувшем году предложила в новейшей macOS High Sierra опцию перехода на новую файловую систему APFS, которую начиная с версии 10.3 использует и мобильная операционка iOS.

Кроме того, Apple постепенно сближает интерфейсы macOS и планшетного варианта iOS, а в ближайшем будущем, если верить декабрьскому сообщению Bloomberg, намерена разрешить разработчикам создавать кроссплатформенные приложения, работающие как на iOS-устройствах с сенсорными экранами, так и на компьютерах под управлением macOS с трекпадом и/или мышью. Платформа для такого ПО носит название Marzipan.

Переход на чипы собственной разработки в "маках" позволит Apple больше не зависеть от графика выхода процессоров Intel и быть свободнее в проектировании новых моделей, как это уже происходит с iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Все эти гаджеты используют процессоры, спроектированные Apple с использованием разработок британской ARM. Та же архитектура лежит в основе всех актуальных процессоров для Android-смартфонов.

Перевод Mac на "яблочные" чипы вряд ли станет катастрофой для Intel, поставляющей процессоры всем ведущим производителям ПК, однако повлияет на бизнес чипмейкера не лучшим образом. На поставки ЦП для компьютеров Apple в настоящее время приходится, по данным анализа Bloomberg, около 5% выручки процессорного гиганта. После появления публикации Bloomberg накануне падение акций Intel по итогам торгов составило около 6%.

Также нельзя исключать, что отказ Apple от процессоров Intel может в будущем подтолкнуть других производителей активнее продвигать решения на ARM-процессорах. Напомним, в начале года на выставке CES многие производители анонсировали компьютеры на Windows 10, работающие на чипах Qualcomm Snapdragon 835 с архитектурой ARM — той же, которую применяет Apple в своих ЦП для мобильных устройств. Пока такие ПК не могут похвастаться высокой производительностью, однако их автономность выше, чем у решений на Intel. Дополнительным бонусом служит интегрированный в чипсет сотовый модем, позволяющий таким компьютерам постоянно быть на связи.