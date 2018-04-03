Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Mail.Ru Group (MRG) договорились о предоставлении бюро доступа к открытым данным в профилях пользователей принадлежащей MRG социальной сети "ВКонтакте". Эти сведения позволят организации более точно определять платежеспособность потенциальных заемщиков при определении их кредитного рейтинга.

О разработке НБКИ сервиса, анализирующего аккаунты в соцсетях, сообщило накануне РБК со ссылкой на "трех игроков на рынке данных". Источники рассказали изданию, что техническую поддержку НБКИ оказала MRG, контролирующая крупнейшие российское соцсети — "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также самый популярный отечественный почтовый сервис (Mail.Ru).

Представитель Mail.Ru Group подтвердил РБК факт сотрудничества с НБКИ и подчеркнул, что данные (только те, которые пользователь оставил в своем профиле открытыми, то есть доступными всем другим пользователям соцсети, даже не являющимся его друзьями) передаются на "легальной и прозрачной основе". Представитель интернет-холдинга не ответил РБК на вопрос о том, предоставляются ли НБКИ данные других сервисов MRG, не сообщил он также и о финансовых аспектах сотрудничества.

Зато отметил, что компания продолжит бороться с несанкционированными попытками собирать данные о пользователях социальных сетей. Напомним, "ВКонтакте" уже более года борется в суде с компанией "Дабл", владеющей сервисом Double Data — решения компании собирают информацию о пользователях интернет-сервисов в автоматическом режиме, агрегируют её и создают "портреты" потенциальных заемщиков для банков и бюро кредитных историй. Изначально НБКИ, использовавшее данные "Дабл", выступало соответчиком по иску "ВКонтакте", однако летом прошлого года заключила с соцсетью мировое соглашение, обязавшись не использовать подобные технологии без разрешения.

Mail.Ru Group ранее сообщала, что месячная аудитория "ВКонтакте" составляет 97 млн человек. НБКИ, по данным РБК, ведет кредитные истории 84 млн россиян, при этом у 40 млн из них есть действующие обязательства по кредитам.