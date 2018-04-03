Первый блин комом – беспилотник с логотипом "Почты России" на борту разбился во время тестового полета. Все произошло в Бурятии, мультикоптер должен был доставить 2-х килограммовую посылку из Улан-Удэ в село Саянтуй, это 16 км пути. Но долетел дрон только до ближайшего здания и на большой скорости врезался в стену, прямо на глазах журналистов, руководства республики и "Почты России".

Предварительная версия – не учли зашумленность эфира мобильными точками доступа беспроводного интернета. Вся телеметрия неудачного полета была записана и инженеры должны разобраться, что же произошло. Точнее, что именно не так было с настройками беспилотника. Сама по себе зашумленность эфира вряд ли была главной причиной аварии. В этот момент рядом с дроном "Почты России" летали еще как минимум два коптера и оба сели благополучно. Подробности – в программе Вести.net.