Компания Intel анонсировала свой первый процессор Core i9, предназначенный для установки в ноутбуки. Топовая модель — Core i9-8950HK — разгоняется до 4,8 ГГц в режиме "турбоускорения" (базовая частота — 2,9 ГГц), располагает 6 вычислительными ядрами и 12 потоками. Выпускаться она будет по 14-нм технологии (14nm++).

Заявлено, что "лучший ноутбучный чип для игр и творчества, когда-либо созданный Intel", обеспечивает 29-процентный общий прирост к скорости в сравнении с предыдущими процессорами Intel 7-го поколения. В играх производительность i9-8950HK выше на 41%, в монтаже 4K-видео — до 59%.

Помимо Core i9, компания представила i5 и i7 для ноутбуков. В отличие от чипов Kaby Lake R 8-го поколения, которые были по факту улучшенными версиями чипов 7-го поколения, эти модели также будут базироваться на архитектуре Coffee Lake с техпроцессом 14nm++.

Как отмечает The Verge, новые чипы i9, i7 и i5 являются частью серии H. В отличие от гибридных Radeon RX Vega M со встроенной графикой, создававшихся вместе с AMD для тонких и легких ноутбуков, новинки Coffee Lake ориентированы на самые производительные лэптопы с мощными дискретными видеокартами.

Одними из первых новые Core установят в обновленный Nitro 5 производства Acer. Эта модель будет комплектоваться 15,6-дюймовым экраном Full HD с IPS-матрицей, новейшими Core i7 либо Core i7+, графикой Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, гигабитным Gigabit WiFi / Ethernet, поддержкой скоростной памяти Intel Optane. Nitro 5 выйдет в мае по цене от $749.

Gigabyte встроит последние Core i7, до 32 ГБ оперативной памяти и поддержку двух SSD-накопителей в два новых 15-дюймовых ноутбука. AERO 15 будет поставляться с графикой Nvidia GTX 1060, AERO 15X — с GTX 1070. Готовые к подключению порты: Thunderbolt 3 USB-C port, HDMI 2.0, два обычных USB, ридер SD-карт и Ethernet. Дата релиза и цены будут объявлены позже.

Также Core i7 ожидается в 15,6-дюймовом игровом ноутбуке Notebook Odyssey Z от Samsung и ROG Zephyrus M производства Asus. Core i9 можно будет найти в Asus Rog G703, который поступит в продажу позднее в этом месяце по цене от $3499.