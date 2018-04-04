Три человека были ранены в ходе стрельбы в штаб-квартире принадлежащего Google видеохостинга YouTube, расположенной в городе Сан-Бруно к югу от Сан-Франциско в Калифорнии. Стрелком оказалась женщина — она скончалась от огнестрельного ранения, которое, судя по всему, нанесла себе сама.

Жертвы стрельбы были доставлены в больницу в Сан-Франциско. Представитель учреждения заявил журналистам, что один из пострадавших — 36-летний мужчина — находится в критическом состоянии. Жизням двух других — это женщины 32 и 27 лет — ничего не угрожает, хотя состояние первой из них серьезное.

Предполагаемого стрелка — женщину — нашли в здании офиса YouTube. Судя по всему, она застрелилась из того же 9-мм пистолета, из которого вела стрельбу. Позже, сообщает NBC News, полиция идентифицировала ее как Насим Наджафи Агхдам. В четверг ей должно было исполниться 39 лет.

По информации полиции, женщина открыла огонь на открытом патио около здания штаб-квартиры YouTube, где обедали сотрудники. Предварительно мотивом преступления называют конфликт на бытовой почве, скорее всего терроризм тут не при чем.