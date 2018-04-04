Первая серия продолжения мультфильма "Простоквашино" за один день стала самым просматриваемым и самым обсуждаемым видео во "ВКонтакте". За день больше 6 млн просмотров.

Создатели новых серий работали в технике рисованной анимации, так же были созданы и прошлые серии. Мультфильм появился на основе новой технической базы киностудии "Союзмультфильм". И действие 6-минутной серии происходит в наше время.

Шарик уже не занимается фотоохотой, делает селфи с зайцами в лесу и завел свой блог. Мультфильм активно обсуждают в соцсетях. К примеру сестру Дяди Федора – Веру Павловну. Зрители обратили внимание на неточность. В книгах отца Дяди Федора зовут Дмитрий, а тут явно что-то перемудрили с отчеством. Подробности – в программе Вести.net.