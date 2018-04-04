Полиция города Сан-Бруно, где накануне в ходе стрельбы в офисе YouTube были ранены три человека, идентифицировала стрелявшую преступницу. Женщина, покончившая с собой до того как ее нашла полиция, оказалась американкой иранского происхождения Насим Агдам:

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details – https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5 — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 апреля 2018 г.

Судя по сообщениям американских СМИ, причиной случившегося могла стать психологическая нестабильность стрелявшей, вызванная неудачами на почве видеоблогинга. Журналисты нашли в сети сайт Агдам, где она пыталась продвигать несколько YouTube-каналов на фарси, турецком и английском языках. Но все они, а также ее аккаунты в соцсетях, в настоящий момент деактивированы или удалены. На сайте Агдам жаловалась на несправедливое, по ее мнению, отношение видеохостинга к ее контенту.

"В этом мире нет свободы слова, и вас будут подавлять, если вы говорите правду, которую не поддерживает система. Видео [подавляемых таким образом] пользователей фильтруют и понижают [в поиске], чтобы люди почти не смотрели их видео!", — цитирует сайт Агдам, в настоящее время недоступный, издание Ars Technica. "Не существует равных возможностей для роста на YouTube или любом другом видеохостинге, твой канал будет расти [только] если они захотят!!!

Говоря об удаленном позже с YouTube видео (скриншотом из него проиллюстрирован этот материал), Агдам писала: "Это видео получило ограничение по возрасту после того как новые, умственно ограниченные сотрудники YouTube, взялись за мой канал на фарси в прошлом году 2016-м и начали фильтровать мое видео, чтобы снизить просмотры и подавить и отбить у меня охоту делать видео!" По ее утверждению, в этом ролике, посвященном фитнесу, не было никакого сексуального подтекста.

В прошлом году Google действительно поменяла правила, по которым к размещаемым в YouTube видеороликам применяются возрастные ограничения. В результате их создатели лишились доходов от рекламы, что вызвало у многих негодование.

Отец стрелявшей, Исмаил Агдам, подтвердил в интервью Mercury News, что его дочь была "зла на YouTube". По информации местной новостной станции KRON-4 Агдам приехала в Сан-Бруно из Южной Калифорнии за несколько дней до того, как устроила стрельбу. Причем о своей поездке близким она не сообщила, поэтому в родном городе (Сан-Диего) ее объявили пропавшей.

Ранее в правоохранительных органах заявляли, что причиной стрельбы стала ссора Агдам с ее партнером, который работает в YouTube. Однако позже версия не подтвердилась — в полиции заявили, что ничто не указывает на знакомство стрелявшей с кем-либо из жертв.

Как пишет Mercury News, в два часа ночи во вторник Исмаилу Агдаму позвонили из полиции Маунтин-Вью (город в Кремниевой долине, где расположена штаб-квартира Google) и сообщили: его дочь нашли спящей в машине на парковке и "все под контролем". Спустя несколько часов она открыла стрельбу на открытом патио около штаб-квартиры YouTube, где обедали сотрудники видеохостинга.