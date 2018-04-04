Пользователи браузера Chrome и некоторые эксперты по кибербезопасности возмутились поведением разрабатываемой Google программы: оказывается, на компьютерах с Windows Chrome регулярно сканирует все файлы. В Google объяснили, что приложение ищет вирусы.

Как сообщает Motherboard, начало скандалу положил твит Келли Шортридж. Компьютерный специалист обнаружила, что браузер Chrome сканирует файлы в ее папке "Документы":

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was chrome.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn’t a system dir, either, it’s in \Documents\ pic.twitter.com/IQZPSVpkz7 — Kelly Shortridge (@swagitda) <a href="https://twitter.com/swagitda/status/979477998142476289?ref_src=twsrc%5Etfw">29 марта 2018 г.

Как выяснилось, прошлой осенью в Google Chrome добавили функцию антивирусного сканирования. Браузер при помощи разработанной антивирусной фирмой ESET технологии ищет на диске файлы, в которых может скрываться атакующее его вредоносное ПО. Обнаружив вирус, Chrome предлагает пользователю удалить его и, при желании, отправить информацию о произошедшем в Google.

По словам Шортридж, проблема не собственно в антивирусной функции (хотя на старых компьютерах она может заметно замедлять работу системы, запускается сканирование раз в неделю), а в недостатке прозрачности вокруг неё. Google не приложила усилий для распространения информации о нововведении среди пользователей (хотя писала о нем в блоге) и даже не запрашивает разрешения на активацию сканирования, отметила эксперт в комментарии для Motherboard.

Глава команды, работающей над функциями безопасности в Chrome — Джастин Шу — попытался объясниться в Twitter. По его словам, единственное назначение функции Chrome Cleanup Tool — обнаруживать и удалять нежелательное ПО, манипулирующее браузером. Такие программы, например, могут устанавливать шпионские расширения или подменять рекламу на сайтах.

При обнаружении вредоносного или рекламного ПО, рассказал Шу, браузер выдает пользователю запрос на его удаление (см. скриншот выше). Кроме того, функция сканирования обладает лишь обычными пользовательскими привилегиями и не может "копаться" в важных системных файлах.