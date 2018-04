Пользователи браузера Chrome и некоторые эксперты по кибербезопасности возмутились поведением разрабатываемой Google программы: оказывается, на компьютерах с Windows Chrome регулярно сканирует все файлы. В Google объяснили, что приложение ищет вирусы.

Как сообщает Motherboard, начало скандалу положил твит Келли Шортридж. Компьютерный специалист обнаружила, что браузер Chrome сканирует файлы в ее папке "Документы":

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was chrome.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn’t a system dir, either, it’s in \Documents\ pic.twitter.com/IQZPSVpkz7