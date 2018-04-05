Компания Apple начала тестировать новые экраны для смартфонов, которые смогут отзываться на жесты пальцев без физического контакта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, технология сможет не только распознать находящийся над дисплеем палец, но и вычислить расстояние от него до тачскрина.

В Apple давно экспериментируют с новыми способами взаимодействия с экранами. В iPhone 6s и Apple Watch, например, компания внедрила технологию 3D Touch, при помощи которой можно вызывать контекстное меню на иконках приложений и быстро перемещать курсор, с усилием прижав палец к панели. Как отмечает агентство, "воздушные" жесты выведут взаимодействие на новый уровень, позволив совершать на устройстве различные действия, вообще не прикасаясь к дисплею.

Помимо системы бесконтактного управления, инженеры Apple изучают возможность выпуска изогнутого внутрь iPhone. Если у нынешних "айфонов" стекло покато загибается на краях, то у тестируемых прототипов будущих устройств экран "вдавлен" по центру, примерно как у изогнутых смартфонов линейки LG Flex.

Впрочем, надеяться на скорый релиз "неприкасаемых" и вогнутых iPhone не стоит. Как отмечает Bloomberg, на испытание и внедрение этих технологий у Apple уйдет как минимум два года.

Как ожидается, этой осенью Apple выпустит сразу три новых айфона. Одно из устройств будет прямым "наследником" iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе, идентичное технологически, получит увеличенные экран и корпус. Наконец, третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования LCD-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно с чуть более просторным экраном.