Компания Lenovo, которой принадлежит бренд Motorola, закрывает подразделение, отвечающее за маркетинг и продажи смартфонов в Восточной Европе, России и СНГ. Следует сказать, что еще несколько лет назад, этот китайский производитель имел долю более пяти процентов, однако последние несколько лет Lenovo показывает неуклонное падение. Аналитики предполагают проблема в неудачной интеграции брендов.

После нескольких попыток смиксовать Lenovo и Motorola китайский производитель в итоге почти полностью отказался от смартфонов только под своим брендом, сосредоточившись на Lenovo Moto. И если позиции этого бренда в Америке все еще сильны, то в Азии, Европе и России раскачать бренд так и не удалось. Подробности – в программе Вести.net.